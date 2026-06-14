Malatya güne parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlasa da, pazar planı yapan vatandaşlar için Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. 14 Haziran 2026 Pazar günü kent genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretse de, öğle saatlerinden itibaren gökyüzü aniden yön değiştirecek.

Özellikle saat 12.00'den sonra kentin üzerine çökecek olan gök gürültülü sağanak yağış dalgası, hiçbir ilçeyi ayırt etmeksizin tüm şehri etkisi altına alacak. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşların kesinlikle tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

İşte resmi verilerine göre, Malatya'nın ilçe ilçe beklenen hava durumu ve en düşük/en yüksek sıcaklık değerleri listesi:

MALATYA İLÇE İLÇE 14 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

Malatya (Merkez): Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 15°C / En Yüksek: 27°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Akçadağ: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 13°C / En Yüksek: 24°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Arapgir: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 17°C / En Yüksek: 24°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Arguvan: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 15°C / En Yüksek: 25°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Battalgazi: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 15°C / En Yüksek: 27°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Darende: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 13°C / En Yüksek: 26°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Doğanşehir: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 10°C / En Yüksek: 24°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Doğanyol: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 16°C / En Yüksek: 30°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Hekimhan: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 14°C / En Yüksek: 25°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Kale: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 18°C / En Yüksek: 28°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Kuluncak: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 10°C / En Yüksek: 21°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Pütürge: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 16°C / En Yüksek: 28°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Yazıhan: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 18°C / En Yüksek: 29°C

Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: / En Yüksek: Yeşilyurt: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağış | En Düşük: 15°C / En Yüksek: 27°C

VATANDAŞLAR HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Meteoroloji uzmanları, yağışların ani bastırabileceğini belirterek özellikle açık alanda pazar pikniği veya gezi planı yapan Malatyalıları uyardı. Sel ve su baskını riskine karşı zemin katlarda oturanların, dükkân sahiplerinin ve trafikte olacak sürücülerin saat 12.00 itibarıyla ekstra dikkatli olması gerekiyor.