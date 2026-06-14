14 Haziran 2026 tarihli ve bugünkü Resmî Gazete kararları kapsamında, eğitim ve idare dünyasını yakından ilgilendiren önemli yönetmelik değişiklikleri yayımlandı. Yürütme ve İdare Bölümü'nde yer alan yönetmeliklere göre, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde yer alan beş farklı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmelikleri resmen yürürlükten kaldırıldı. Bu kararla birlikte söz konusu araştırma merkezlerinin faaliyetlerine son verilmiş oldu.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ MERKEZLER KAPATILDI?

Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre, Kastamonu Üniversitesi'nde yürürlükten kaldırılmasına karar verilen uygulama ve araştırma merkezleri şunlar oldu:

İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Tabiat Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Tropik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

14 HAZİRAN 2026 RESMÎ GAZETE'DE DİĞER NELER VAR?

Bugün yayımlanan tebliğler bölümünde ise Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2026/6) dikkat çekti.

Ayrıca gazetenin İlân Bölümü'nde; yargı ilânları, artırma, eksiltme ve ihale ilânları ile çeşitli ilânlar kategorisinde T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri kamuoyunun bilgisine sunuldu.