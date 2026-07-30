Günün namaz vakitlerinin yanı sıra, duaların kabul olacağı özel vakitler hakkında merak edilenler yanıt buldu. Duaların her zaman kabul görme umudu olsa da bazı özel vakitlerde yapılacak duaların geri çevrilmeyeceğine ilişkin hadis-i şerifler bulunuyor.

Malatya 30 Temmuz Namaz Vakitleri

İmsak: 03.41

Güneş: 05.20

Öğle: 12.40

İkindi: 16.30

Akşam: 19.46

Yatsı: 21.17

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Dilinden Özel Vakitler

Ezân okunurken, ezânla kâmet arasında ve kâmet getirildiğinde yapılacak duaların bu kabirden olduğunu belirten uzmanlar, konuyla ilgili rivayetleri paylaştı:

Sema Kapılarının Açıldığı An: Hz. Peygamber (s.a.s.) bu hususta, “Ezân okunduğunda sema kapıları açılır ve yapılan dualar kabul olur. Kâmet getirildiğinde dua reddedilmez.” buyurmuştur. (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 6/31 [29248])

Ezanla Kâmet Arasındaki Rahmet İklimi: Başka bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ezânla kâmet arasında yapılan dua reddedilmez.” buyurdu.

Sahabenin Sorduğu Soru ve Peygamberimizin Tavsiyesi

Ezan ile kâmet arasında yapılan duanın faziletini idrak eden sahabiler, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) ne dua etmeleri gerektiğini sordular.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), “Allah’tan dünya ve ahirette afiyet/sağlık dileyiniz.” (Tirmizî, Deʽavât, 129 [3594]) tavsiyesinde bulundu. Uzmanlar, bu kıymetli zaman dilimlerinin ibadet ve dualarla ihyâ edilmesinin manevi bilinci artırmada önemli bir vesile olduğunu vurguluyor.