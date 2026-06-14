Malatya genelinde yürütülen şebeke çalışmaları ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle elektrik kesintilerine bir yenisi daha ekleniyor. 14 Haziran 2026 Pazar gecesi, özellikle merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt ile Akçadağ ilçesindeki bazı mahallelerde kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacak. Gece yarısı saat 01:00 ile 01:30 arasında gerçekleşecek yarım saatlik kesintiden etkilenecek yerlerin tam listesi açıklandı.

14 HAZİRAN MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Malatya'da gece yarısı 01:00 - 01:30 saatleri arasında elektrik alamayacak ilçe ve mahallelerin listesi şu şekildedir:

Battalgazi İlçesi Kesinti Listesi (01:00 - 01:30)

Akpınar Mahallesi

Başharık Mahallesi

B. Hüseyinbey Mahallesi

Kernek Mahallesi

Fırat Mahallesi

Hasan Varol Mahallesi

İstiklal Mahallesi

Üçbağlar Mahallesi

Zafer Mahallesi

Yeşilyurt İlçesi Kesinti Listesi (01:00 - 01:30)

Özal Mahallesi

Karahan Mahallesi

Fatih Mahallesi

Akçadağ İlçesi Kesinti Listesi (01:00 - 01:30)

Şeyhler Mahallesi

Bahri Mahallesi

Aksaray Mahallesi

Kesinti süresi yaklaşık 30 dakika olarak planlanmıştır. Ancak şebeke çalışmalarının öngörülen süreden önce tamamlanması durumunda mahallelere enerji daha erken verilebilir. Gece yarısı yaşanacak ani voltaj dalgalanmalarına karşı elektronik cihazlarınızı fişten çekmeniz önerilir.