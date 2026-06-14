İslam dininin getirdiği en büyük kolaylıklardan biri olan teyemmüm, suyun bulunmadığı veya var olup da kullanım imkânının olmadığı durumlarda devreye giren hükmî bir temizliktir. Hem abdestsizlik hem de cünüplük gibi durumları gidermek amacıyla yapılan bu ibadet, temiz toprak veya toprak cinsinden bir maddeyle gerçekleştirilir.

Özellikle su kesintilerinin yaşandığı durumlarda veya kırsal bölgelerde ibadet edecek vatandaşlar için rehber niteliğindeki Diyanet bilgilerini ve 14 Haziran 2026 Pazar gününe ait Malatya namaz saatlerini sizler için derledik.

ADIM ADIM TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

Teyemmüm edecek kimsenin ibadete başlamadan önce niyet etmesi şarttır. Diyanet kaynaklarına göre adım adım teyemmüm yapılışı şu şekildedir:

1. Niyet Edin: Ne için teyemmüm edileceğine (abdeste veya gusle) niyet edilir.

2. Elleri Toprağa Vurun: Parmaklar açık olarak eller temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurulur. Eller ileri ve geri hareket ettirilerek kaldırılır, hafifçe birbirine vurularak eller silkeler.

3. Yüzü Mesh Edin: Ellerin içiyle yüzün tamamı bir kere mesh edilir.

4. Kolları Mesh Edin: İkinci defa eller aynı şekilde toprağa vurulur ve sol elin içiyle, dirseğiyle birlikte sağ kol mesh edilir; daha sonra da sağ elinin içiyle sol kol aynı şekilde mesh edilir.

TEYEMMÜMÜ BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

"Teyemmüm hangi durumlarda geçersiz olur?" sorusu, kullanıcıların arama motorlarında en çok arattığı başlıkların başında geliyor. Teyemmümü bozan durumlar şunlardır:

· Abdesti Bozan Durumlar: Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar.

· Suyun Bulunması: Abdest veya gusle yetecek suyun bulunması teyemmümü geçersiz kılar.

· Mazeretin Bitmesi: Hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkânının elde edilmesi gibi teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar.

14 HAZİRAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Namaz ibadetini yerine getirecek olan Malatyalı vatandaşlar için14 Haziran 2026 Pazar gününün namaz vakitleri şu şekildedir:

· İmsâk: 02:42

· Sabâh: 03:02

· Güneş: 04:53

· Öğle: 12:37

· İkindi: 16:33

· Akşam: 20:01

· Yatsı: 21:54