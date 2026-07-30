Parkın doğal yapısı ve estetiğiyle uyumlu şekilde tasarlanan proje tamamlandığında, aynı anda 250 kişinin ibadet edebileceği modern bir ibadethane hem bölge sakinlerinin hem de parkı ziyaret eden vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.

Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, İl Müftüsü Ramazan Dolu, hayırsever iş insanı Mehmet Ali Oğuzbey ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Sami Er: “Gönüllerin Huzur Bulduğu Müstesna Mekânlar”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, camilerin birleştirici gücüne vurgu yaparak hayırsever iş insanı Mehmet Ali Oğuzbey’e teşekkür etti. Başkan Er konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Camiler sadece namaz kılınan mekânlar değildir; birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, kardeşliğimizin pekiştiği müstesna mekânlardır. Ecdadımız, sadaka-i cariye anlayışıyla nice kalıcı eserler bırakmıştır. Mehmet Ali Oğuzbey kardeşimle aslında başka bir alandaki cami projesini konuşuyorduk. Ancak buradaki ihtiyacın önceliğini ifade ettiğimizde hiç tereddüt etmeden 'Öncelik burasıysa burayı yapalım' diyerek büyük bir duyarlılık gösterdi. Kendisine şehrimiz adına teşekkür ediyorum."

“Şehrimiz Yeniden Ayağa Kalkıyor”

Malatya’nın ihya ve inşa sürecinde hayırseverlerin desteğinin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Er, kentte yapımı süren diğer dini yapılara da değindi:

"Devlet ve kamu kurumları olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Malatya’mız yeniden ayağa kalkıyor. En büyük camimizi Ahmet Çalık’ın katkılarıyla hayata geçireceğiz. İstanbul’daki hayırseverlerimizin desteğiyle Mezarlık Camimiz, Söğütlü Camimiz ve Kiğılı Camimiz yeniden yükseliyor. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, müftümüz ve tüm kurumlarımızla tam bir uyum içinde çalışıyoruz."

“Çadırlardan Sosyal Donatılara Geçtiğimiz Günlerdeyiz”

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise şehrin toparlanma sürecine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şehrimiz yeniden ihya ve inşa ediliyor. Çadırların ve konteyner kentlerin kurulduğu zorlu günleri geride bıraktık. Konutlarımız yükseldi; şimdi ise sosyal donatılar, ibadethaneler ve şehrimizin geleceğine hizmet edecek yapıların açılışlarında bir araya geliyoruz. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Dolu’dan Teşekkür

İl Müftüsü Ramazan Dolu da projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı yerel yönetime teşekkür ederek, “Bu caminin mahallemize ve park alanına kazandırılması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in çok özel bir gayreti oldu. Müftülük olarak gösterilen bu hassasiyetten dolayı müteşekkiriz” dedi.

Konuşmaların ardından dualarla Mehmet Ali Oğuzbey Camii’nin temeline ilk harç döküldü. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem 100. Yıl Kent Parkı’nı ziyaret eden vatandaşların hem de çevre mahalle sakinlerinin ibadethane ihtiyacı karşılanmış olacak.