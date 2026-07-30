Fakat yakın geçmişte yaşadığımız o tarifsiz yıkımlar, bu güzel ilişkilerin yaşandığı yuvalarımızın yer altı dinamiklerine ne kadar hazırlıklı olduğunu hepimize acı bir şekilde sorgulattı. Yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı, şimdi yeni adımlarını çok daha sağlam topraklara atmak istiyor.

Güney Çevre Yolu ve Çevresi Kaya Üzerinde

Malatya'nın yeniden ayağa kalkış sürecinde en umut verici haberler şehrin güney hattından geliyor. Güney Çevre Yolu güzergahı ve TOKİ konutlarının bulunduğu alanlar, milyonlarca yıllık kayaç yapılarıyla adeta aşılmaz bir kale duvarı gibi duruyor. Özellikle doğudaki Bulgurlu köyü ve çevresindeki magmatik kayalar, yer altından gelen o büyük enerjiyi yüzeye ulaşmadan kırarak dağıtıyor. Şehrin sırtını dayadığı Beydağı etekleri, evlatlarına korkusuz bir gelecek sunmak isteyen aileler için en güvenilir sığınak konumunda.

Merkezdeki Zemin Sıvılaşmasına Dikkat

Şehrin kalbinin attığı, esnafın kepenk açtığı merkez bölgelerde ise durum maalesef çok daha hassas. Eski göl yatakları ve suya doygun alüvyon zeminler, sarsıntı anında adeta bir sıvı gibi davranarak binaların dengesini altüst ediyor. Yılların birikimini bir dükkana bağlayan esnafın, o dükkanın altından geçen su seviyesinden habersiz kalması büyük bir trajediye dönüşebiliyor. Diyelim ki şehir merkezinde yeni bir temel atacaksınız; yerin üç metre altından çıkan suyu hesaba katmadan atılan her adım, geleceğe bırakılmış saatli bir bombaya dönüşüyor.

Yüksek Kesimler Gece Rahat Uyutuyor

Paşaköşkü, Başharık mahallelerinin yüksek kesimleri ve Cengiz Topel Caddesi civarı, sahip oldukları kalkerli yapı sayesinde merkezdeki riskli alanlardan ayrışıyor. Bu bölgelerdeki o sert ve tok zemin, dalgalanmaları emerek binaların bütünlüğünü korumasına inanılmaz bir katkı sağlıyor. Şoför Okulu bölgesi ve Yeşilyurt'un Yakınca, Banazı gibi belirli kesimleri de, yapılaşma için sunduğu güçlü zemin alternatifleriyle vatandaşın yüreğine su serpiyor.

Bilimin Işığında Yeniden Doğuş

Kısacası, bu kadim şehri eski neşeli günlerine döndürmenin şifresi, doğru yeri seçmekte gizli. Bulgurlu'nun o sarsılmaz kayalarına tutunarak inşa edilen yeni mahalleler, sadece birer beton yığını değil, aynı zamanda hayata tutunmanın da sembolü oluyor. Geçmişin acılarından ders çıkarıp, toprağın dilinden anlayan binalar diktiğimiz sürece, o sıcacık komşuluk ilişkilerimiz hiçbir sarsıntıya yenik düşmeden nesiller boyu devam edecektir.