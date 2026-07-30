Afet ve acil durumlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla yürütülen yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşanan zorlu süreçlerde vatandaşların acil ve temel gereksinimlerini karşılamak için bütçe imkânlarını seferber etmeyi sürdürüyor.

Temel İhtiyaçlar İçin Kesintisiz Destek

Bakanlık olarak olumsuz yaşam koşullarından etkilenen kişilerin acil ihtiyaçlarını hızla karşılamayı sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, bugüne kadar sağlanan nakdi ve ayni desteklerin toplam tutarının 3,6 trilyon TL gibi dev bir rakama ulaştığını bildirdi.

Başvurular e-Devlet ve SYDV Üzerinden Yapılıyor

Afet desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvuru kanallarına da değinen Bakan Göktaş, müracaatların e-Devlet Kapısı üzerinden veya yerel bölgelerde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebileceğini hatırlattı.