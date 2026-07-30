6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da bir yandan kentin imarı ve kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken, diğer yandan insan onurunu merkeze alan sessiz bir sosyal belediyecilik modeli uygulanıyor. Battalgazi’de ihtiyaç sahibi ailelere ulaşırken sergilenen hassasiyet, kadim şehir kültürünün unutulmaya yüz tutmuş dayanışma geleneğini yeniden gün yüzüne çıkardı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Duruş Dergisi’ne gerçekleştirdiği özel röportajda, kurdukları aşevi, lojistik depo ve gece dağıtım sisteminin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

"GÜNEŞ BATTIKTAN SONRA KİMSE GÖRMEDEN GİDİYORUZ"

Sosyal yardımları bir paket dağıtımından ziyade insan onurunu muhafaza eden bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Duruş Dergisi'ne yaptığı açıklamada sahadaki gizli operasyonu şu sözlerle anlattı:

"Göreve geldikten sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Korucuk Hasan Basri mevkiinde 600 metrekarelik lojistik depo yaptık. Hayırseverlerımızın yardımlarını burada topluyoruz. Gündüz mahalleleri tarıyoruz, ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Güneş battıktan sonra kimse görmeden evlerin eksiklerini gideriyoruz."

"14 AYDIR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Yardım faaliyetlerinin sadece belirli dönemlerle sınırlı kalmadığını ve 14 aydır kesintisiz devam ettiğini ifade eden Başkan Taşkın, gizlilik ilkesine verdikleri önemi vurgulayarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kimse bilmez. Allah bilir, aile bilir, bir de biz biliriz. Bu organizasyon 14 aydır aralıksız devam ediyor. Eksik olan aşeviydi. Battalgazi’de kimse aç yatağa girmesin istiyoruz."

"EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNAMESİNDEKİ KÜLTÜRÜ YAŞATIYORUZ"

Yapımı süren yeni aşevi projesinin Battalgazi’nin binlerce yıllık tarihi ve kültürel misyonuyla doğrudan bağ kurduğunu dile getiren Bayram Taşkın, özel söyleşisini şu sözlerle tamamladı:

"Battalgazi makamı Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde aşevi olarak geçiyor. Biz unuttuğumuz o kültürü yaşatacağız."