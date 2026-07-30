Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı bölgesindeki çöp depolama alanında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Alevler Kontrol Altına Alındı

İhbar üzerine olay yerine hızla Darende Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca yürüttüğü titiz ve yoğun müdahale sayesinde yangın çevredeki araziye sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.