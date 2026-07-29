Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi Selen Sokak'ta yaşanan olay, mahallede üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir yalnız yaşadığı ve bir süredir psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenilen 70 yaşındaki Hasan D.'den haber alamayan yakınları ile mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hasan D.'yi yaşamını yitirmiş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Hasan D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Hasan D.'nin hiç evlenmediği ve yalnız yaşadığı öğrenilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.