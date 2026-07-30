Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Çobanuşağı Mahallesi, öğle saatlerinde alevlere teslim olan bir çiftlik yangınıyla sarsıldı. Mahalle muhtarına ait olduğu öğrenilen tesiste çıkan yangında kümesleri saran alevler arkasında acı bir tablo bıraktı.

Alevler Kısa Sürede Her Yeri Sardı

Olay, Çobanuşağı Mahallesi’nde yer alan ve Mahalle Muhtarı Ömer Gürcü’ye ait olduğu belirtilen tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz netleşmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek üretim alanını ve kümesleri etkisi altına aldı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Bin 650 Tavuk Can Verdi

İhbarın ardından kısa sürede adrese intikal eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yangına yoğun bir müdahalede bulundu. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu alevler çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ancak soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde, kümeslerde bulunan 1.650 tavuğun telef olduğu tespit edildi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği tesisteki yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.