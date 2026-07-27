Akçadağ’ın Kepez Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki genç, yaşamını sürdürebilmek için solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. Ancak evdeki elektrik voltajının düşük olması, hayati önem taşıyan cihazın sağlıklı şekilde çalışmasını engelliyor.

Bir insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereken solunum cihazının elektrik şebekesine güvenle bağlanamaması, sorunun ciddiyetini anlatmaya yetiyor.

Aile, yaşanan probleme çözüm bulunamayınca evine jeneratör kurmak zorunda kaldı. Böylece gencin yaşamı, normal şartlarda kesintisiz olması gereken elektrik hizmetinden ziyade jeneratörün çalışmasına bağlı hale geldi.

Elektrik altyapısı adeta kaderine terk edilmiş

Mahalleden yansıyan görüntüler ise ayrı bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Eski elektrik direkleri ve panolar dikkat çekerken, bazı direklerin devrilme tehlikesi taşıdığı görülüyor. Kapısı olmayan elektrik panoları ise tehlike saçıyor.

Vatandaşların iddiasına göre bölgede uzun süredir devam eden düşük voltaj sorunu defalarca dile getirilmesine rağmen ilgili elektrik dağıtım şirketi olan Fırat EDAŞ tarafından kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

Burada sorulması gereken soru oldukça açık; bir insanın hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu solunum cihazının çalışması jeneratöre bağlı hale geldiyse, elektrik altyapısındaki sorun daha ne kadar görmezden gelinecek?

Aile aylardır çözüm bekliyor

Yaşadıkları sorunu yetkililere ilettiklerini belirten aile, sonuç alamayınca seslerini cep telefonu ile çektiği görüntülerle duyurmaya çalıştı.

Ailenin talebi büyük bir yatırım ya da ayrıcalık değil. İstedikleri, hayati cihazın güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlayacak elektrik altyapısının oluşturulması.

Elektrik kesintileri ve düşük voltaj, birçok vatandaş için günlük yaşamı zorlaştıran bir sorun olabilir. Ancak solunum cihazına bağlı bir hasta açısından aynı sorun, doğrudan hayati risk anlamına geliyor.

“Jeneratörle yaşam” normalleştirilmemeli

Kepez Mahallesi’nde yaşanan tablo, yalnızca bir ailenin mağduriyeti olarak görülmemeli. Solunum cihazına bağlı 19 yaşındaki bir gencin yaşamını sürdürebilmesi için jeneratöre ihtiyaç duyması, altyapı hizmetlerinin geldiği noktayı sorgulatıyor.

Ailenin aylardır beklediği belirtilen çözüm için yetkililerin harekete geçmesi ve özellikle gencin sağlık durumunu göz önünde bulundurarak soruna acil ve kalıcı bir çözüm üretmesi bekleniyor. Çünkü bazı sorunlar ertelenebilir, bazıları ise ertelenemez. Kepez’deki elektrik sorunu da bunlardan biri.