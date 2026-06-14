Hafta sonu pazar günlerinde acil ilaç temin etmesi gereken Malatyalı vatandaşlar, arama motorlarında "Malatya'da bugün hangi eczane nöbetçi?" sorusunun yanıtını arıyor. 14 Haziran 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan Malatya merkez ve çevre ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesi yayınlandı. İşte acil durumlarda hemen ulaşabileceğiniz, adresleri ve iletişim bilgileriyle güncel Malatya nöbetçi eczane rehberi...

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ (14 HAZİRAN 2026)

Malatya kent merkezinde bugün acil reçetelerinizi yaptırabileceğiniz ve tıbbi malzeme tedarik edebileceğiniz 4 ana merkez eczane bulunuyor. İşte o eczaneler ve iletişim bilgileri:

BURCU KİĞILI ECZANESİ Adres: İnönü Caddesi, Karaözler Pastanesi Yanı, Yaylagül Büfe Bitişiği / Malatya Telefon: 0422 325 83 25 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık

ORHANOĞLU ECZANESİ Adres: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market Yanı) 14/D Battalgazi / Malatya Telefon: 0533 548 46 25 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık

YARDIMCI ECZANESİ Adres: Turgut Özal Bulvarı, Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı / Malatya Telefon: 0501 157 20 44 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık

BEYZA NUR ECZANESİ Adres: Fahri Kayahan Çarşı Market Dönüşü, İkizkule Total Benzinlik Çaprazı / Malatya Telefon: 0422 504 08 28 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE BİLGİLERİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu lokasyona yakın olan vatandaşlar için bugün tek bir eczane hizmet veriyor:

ATALAN ECZANESİ Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/A (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı) Battalgazi / Malatya Telefon: 0534 337 04 44 Nöbet Süresi: 24 Saat Açık

