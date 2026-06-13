Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yasa teklifleri için mesaisine devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz döneminin gelmesiyle birlikte çalışmalarına ara vermeye hazırlanıyor. Anayasa ve içtüzük maddeleri gereği her yıl belirli tarihlerde kapanan Meclis'in bu yılki tatil takvimi, güncel yasa tasarılarının durumuna göre şekilleniyor. Meclis tatili ve yeni yasama yılının açılış tarihi, vatandaşların odak noktasında yer alıyor.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK, TBMM NE ZAMAN KAPANIYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci ve Anayasa'nın 93'üncü maddesi kapsamında, TBMM olağan şartlarda her yıl 1 Temmuz tarihinde tatile çıkıyor. Ancak genel kuruldaki yasa teklifleri ve yasama faaliyetlerinin yoğunluğu dikkate alındığında, bu tarihte esnemeler yaşanabiliyor. Gündemdeki yoğunluğa göre vekillerin çalışmalarına ara vereceği resmi tarih, 1 Temmuz'dan daha ileri bir güne sarkabiliyor.

TBMM YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRÜYOR?

Meclis'in çalışma takvimi yasalarla net bir şekilde sınırlandırılıyor. İlgili kanun ve kurallar gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama yılı içerisinde en fazla üç ay tatil yapabiliyor.

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR, YENİ YASAMA DÖNEMİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Verilen aranın ardından milletvekilleri sonbahar aylarında yeniden başkentte mesaiye dönüyor. Anayasa ve içtüzük hükümleri doğrultusunda, genel kurul tarafından aksi yönde olağanüstü bir karar alınmadığı sürece Meclis yaz tatili 1 Ekim tarihinde son buluyor. TBMM, 1 Ekim itibarıyla kapılarını açarak yeni yasama dönemine resmi olarak giriş yapıyor.