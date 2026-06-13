Malatya şehir merkezinde, çevre yolu ile Battalgazi yolu arasında konumlanan Sancaktar Mezarlığı, şehrin en büyük ve en köklü geçmişe sahip mekanları arasında yer alıyor. Baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışına sahne olan mezarlık, bugünlerde çiçeklere ve papatyalara bürünmüş durumda. Görenlerin içini ısıtan bu uyanış, aynı zamanda kentin derin tarihini de yeniden gündeme getirdi.

Yapılan araştırmalar ve üzerindeki kitabeler, mezarlığın yaklaşık 250 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Alandaki en eski izlerden biri Hicri 1188 (Miladi 1774) tarihli bir mezar taşına dayanıyor. Kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Sancaktar Mezarlığı’nda son defin işlemleri ise 1980’li yıllarda gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra tamamen kapatılan alana günümüzde artık defin yapılmıyor.

YOLLAR BÖLÜYOR, BAKIMSIZLIK DİKKAT ÇEKİYOR

Zaman içerisinde içerisinden geçen yollar nedeniyle yedi ayrı parçaya bölünen mezarlık, şimdilerde taş duvarlarla çevrili bir halde korunmaya çalışılıyor. Ancak uzun süredir kapsamlı bir bakım yapılmaması sebebiyle alanın büyük bölümünün bakımsız ve harap bir halde olduğu belirtiliyor. Tarihî mirasın bu durumu, mahalle sakinleri ve tarih meraklıları tarafından hüzünle karşılanıyor.

OSMANLI DÖNEMİNİN ZENGİN SANAT ESERLERİ BURADA

Sancaktar Mezarlığı, sadece bir defin alanı değil, aynı zamanda açık hava müzesi niteliği taşıyor. Mezarlıkta son dönem Osmanlı mezarlarına ait oldukça zengin ve nadide örnekler yer alıyor. Kalker taşından yapılmış, serpuşlu ve sarıklı mezar taşlarının yanı sıra kadın fizyonomisini yansıtan özel işçilikli mezar taşları dikkat çekiyor. Bu taşların büyük bölümünde Osmanlı Türkçesi kitabeler yer alırken, 1950 yılı sonrasına ait Türkçe yazılı mezarlar ile hem Türkçe hem Arapça kitabelere sahip son dönem mezar örnekleri de tarihe ışık tutuyor.