Kira fiyatlarını düşürmek ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla hayata geçirilen yeni TOKİ projesi kamuoyuna duyuruldu. Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran ve bitme aşamasına gelen 2+1 ile 3+1 konutların yer aldığı kampanyada, en çok pay ayrılan illerden biri de Malatya oldu. Şehirdeki barınma ihtiyacına hızla yanıt veren bu dev adımın ardından "Malatya TOKİ evleri ne kadar, başvurular hangi bankaya yapılacak?" soruları gündeme geldi.

TOKİ 20 BİN KONUT KAMPANYASINDA MALATYA'YA KAÇ EV YAPILACAK?

Bakan Kurum'un açıklamasına göre 64 ilde satışa çıkan 20 bin konutluk projede Malatya, en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 il arasında yer alıyor. Barınma ihtiyacına öncelik veren TOKİ, kampanya kapsamında Malatya'da tam 1.000 adet konutu satışa çıkarıyor. Hemen teslim aşamasına gelen bu evler, vatandaşların hızlıca taşınıp oturabileceği şekilde teslim ediliyor.

MALATYA TOKİ KONUT SATIŞI ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

Malatya'da satışa sunulan konutlar için vatandaşlara bütçelerine uygun üç farklı ödeme kolaylığı sunuluyor. Evini peşin almak isteyenlere konut bedeli üzerinden yüzde 25 indirim uygulanıyor. Yüzde 50 peşinat ödeyen alıcılar yüzde 8 indirim kazanırken, kalan tutarı 72 ay vade ile ödeyebiliyor. Üçüncü seçenekte ise peşinatın yarısını sözleşme anında, diğer yarısını 12 ay sonra ödemeyi tercih edenlere 60 ay vade imkanı tanınıyor.

MALATYA TOKİ SATILIK EV FİYATLARI NE KADAR, TAKSİTLER KAÇ TL?

Konut fiyatları evin büyüklüğüne ve projede bulunduğu konuma göre değişiklik gösteriyor. Malatya'daki 2+1 konutların fiyatları 2,1 milyon TL'den başlarken, aylık taksit tutarları 18 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu tip evlerin peşin satış bedelleri 2,1 milyon ile 5,4 milyon TL arasında değişiyor. Daha geniş bir yaşam alanı sunan 3+1 konutların fiyatları ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL bandında yer alıyor.

MALATYA TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER EV ALABİLİR?

Bu cazip kampanyadan yararlanıp Malatya'da ev sahibi olmak isteyenlerin bazı temel kriterleri taşıması isteniyor. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurması gerekiyor. En önemli şartlardan biri ise başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir tapulu konutun bulunmaması.

MALATYA TOKİ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Malatya'da satılacak olan 1.000 konut için başvuru takvimi de netleşti. Kendi evinin anahtarını almak isteyen vatandaşlar, 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında resmi başvurularını yapabiliyor. Belirlenen tarihler arasındaki tüm satış ve başvuru işlemleri Türkiye Halk Bankası ile Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yürütülüyor.