Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen LGS 2026 merkezi sınavının tamamlanmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınavın hemen ardından ilk kapsamlı değerlendirme, Mercan Eğitim Kurumları Kurucusu, Eğitim Uzmanı ve Yazar Dr. Özcan Mercan’dan geldi. LGS 2026’nın son yılların en seçici ve ayırt edici sınavlarından biri olduğunu vurgulayan Mercan, tercih döneminde yapılacak kritik bir hatanın tüm süreci olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

İşte LGS 2026 ders analizleri, sonuç tarihi ve tercih sürecinde hayat kurtaracak o formül...

"GEÇEN YIL OLUŞAN YÜZDELİK DİLİMLERİ DİKKATE ALMALARI DAHA SAĞLIKLI"

LGS 2026 sonuçlarının 10 Temmuz tarihinde açıklanacağını hatırlatan Dr. Özcan Mercan, tercih döneminde öğrenci ve velilerin en çok düştüğü "puan" tuzağına dikkat çekti. Geçmiş yıllara ait taban puanların bu yıl tamamen yanıltıcı olabileceğini ifade eden uzman isim şu uyarıda bulundu:

"Sınavın zorluk derecesi, o yıl alınan puanları doğrudan etkiler ve değiştirir. Bu nedenle öğrencilerimizin ve velilerimizin tercih yaparken puanlara değil, geçen yıl oluşan yüzdelik dilimleri dikkate almaları çok daha sağlıklı ve doğru bir yerleştirme sağlayacaktır."

HANGİ TESTTE NE SORULDU?

Dr. Özcan Mercan’ın analizlerine göre LGS 2026, klasik ezberci eğitim anlayışının tamamen bittiğini ve "yeni nesil soru" yaklaşımının zirve yaptığını gösterdi. İşte ders bazında öne çıkan detaylar:

1. MATEMATİK SINAVIN KİLİDİ OLDU

Sınavın en belirleyici ve öğrencileri en çok zorlayan bölümü matematik test oldu.

Öne Çıkan Konular: Silindir, veri analizi, üslü sayılar ve üçgenler.

Uzman Yorumu: Matematikte sadece formül bilmek yetmedi. İşlem becerisi, üst düzey muhakeme gücü ve süre yönetimi performansı doğrudan etkiledi.

2. TÜRKÇE ZAMAN YÖNETİMİNİ ALT ÜST ETTİ

Türkçe testinde bu yıl ciddi bir strateji değişikliği gözlemlendi.

Değişim: Sözcükte anlam soruları azalırken, uzun paragraf sorularının ağırlığı arttı.

Uzman Yorumu: Güçlü çeldiriciler nedeniyle öğrencilerin dikkat seviyesi test edildi. Okuduğunu hızlı anlama ve yorumlama becerisi zayıf olan öğrenciler zaman yönetiminde zorlandı.

3. FEN BİLİMLERİNDE GRAFİK VE TABLO ÖNE ÇIKTI

Fen Bilimleri testinde ezber bilgi tamamen devre dışı kaldı.

Odak Noktası: Öğrencilerin teorik bilgiyi günlük yaşamdaki farklı durumlara aktarabilme yeteneği ölçüldü.

Uzman Yorumu: Grafik ve tablo yorumlama soruları sınavın ağırlık merkezini oluşturdu.

4. SOSYAL BİLGİLER VE DİN KÜLTÜRÜNDE OLUMSUZ SORU TUZAĞI

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Kronolojik düşünme, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve kavram bilgisi sorgulandı. Özellikle "olumsuz soru kökleri" dikkatsiz öğrencileri eledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Doğrudan bilgi içeren soruların yanı sıra çıkarım ve yorum gerektiren paragraf tipi sorular ağırlık kazandı.

5. İNGİLİZCE GÜNLÜK YAŞAM SENARYOLARIYLA GELDİ

Klasik kelime ezberleten anlayışın etkisini tamamen kaybettiği görüldü. Sorular günlük yaşam senaryoları üzerinden, okuduğunu anlama ve görsel yorumlama becerisini ölçecek şekilde hazırlandı.

"ARTIK EZBERLEYEN DEĞİL, DÜŞÜNEN KAZANIYOR"

LGS 2026’nın eğitim sistemine verdiği en net mesajı özetleyen Dr. Özcan Mercan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil eğitim yaklaşımı artık sınavların tam merkezinde. Bu sınav bize bir kez daha gösterdi ki; artık sınavlar ezber yapanı değil; düşünen, sorgulayan, analiz eden, yorumlayan ve problem çözen öğrencileri öne çıkarıyor."

Eğitim dünyasından gelen ilk yorumlara göre LGS 2026; stratejik düşünme ve beceri temelli öğrenmeyi ödüllendiren bir sınav olarak tarihe geçti. Şimdi tüm gözler 10 Temmuz LGS sonuçları ve ardından başlayacak olan kritik lise tercih sürecine çevrildi.