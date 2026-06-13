Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan nadir tarım ürünlerinden biri olan Malatya kayısısı, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük bir talep görüyor. İklimi, toprağı ve güneşiyle bu meyveye en uygun ekolojik ortamı sunan kent, kayısının dünyadaki başkenti olarak kabul ediliyor. Yüksek şeker oranı ve kurutulmaya uygun yapısıyla dikkat çeken bu özel meyve, başka topraklara ekildiğinde aynı kaliteyi sunmuyor. Eşsiz lezzetiyle fark yaratan Malatya kayısısının özellikleri, türleri ve lezzet sırrı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o ayrıntılar...

MALATYA KAYISISINI DİĞERLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER NELER?

Malatya kayısısını diğer üretim bölgelerindeki meyvelerden ayıran en temel fark, kayısının içindeki kuru madde ve şeker oranında gizleniyor. Diğer bölgelerde sofralık olarak yetiştirilen kayısılarda kuru madde oranı yüzde 18 ile 20 arasında kalırken, Malatya kayısısında bu oran yüzde 30'lara kadar çıkıyor. Bu yüksek oran, meyvenin kuruma aşamasında çürümesini engelliyor ve ona o meşhur yoğun tatlı aromasını kazandırıyor.

MALATYA KAYISISI NEDEN DÜNYADA EŞSİZ KABUL EDİLİYOR?

Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini tek başına sırtlayan Malatya, bu başarısını eşsiz coğrafi konumuna borçlu. Bölgenin yaz aylarında yaşadığı sıcak ve nemsiz hava, meyvenin dalında tam olgunlaşmasını sağlarken kalitesini de zirveye taşıyor. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından da tescillenen bu meyve, dünyada kalitesi resmi olarak onaylanmış sayılı ürünler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

MALATYA KAYISISI BAŞKA YERDE YETİŞİR Mİ?

Uzmanların değerlendirmelerine göre kayısı oldukça seçici bir ağaç türü olarak biliniyor. Malatya'da yüksek verim alınan bir kayısı fidanı, başka bir şehrin toprağına dikildiğinde asla aynı lezzeti ve kaliteyi vermiyor. Kışların soğuk, ilkbaharın kurak ve yazın güneşli geçmesi kayısının tadını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle gerçek bir kurutmalık kayısı sadece Malatya'da bu kadar lezzetli yetişebiliyor.

MALATYA'DA EN ÇOK HANGİ KAYISI ÇEŞİTLERİ YETİŞİYOR?

Geleneksel gün kurusu ve kükürtleme yöntemleriyle dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Malatya kayısısı, kendi içinde farklı türlere ayrılıyor. Bölgede en çok üretilen ve ihracatın bel kemiğini oluşturan türlerin başında "Hacıhaliloğlu" çeşidi geliyor. Kurutmaya en uygun cins olan bu türün yanı sıra, lezzeti ve sağlam dokusuyla öne çıkan Kabaaşı, Soğancı, Çataloğlu ve Hasanbey gibi çeşitler de Malatya'da bolca yetiştiriliyor.