Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlik, spor ve kültür alanında başlattığı dev yatırım hamlesiyle kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Toplamda 4 milyar liralık bütçeyle kent genelinde inşa edilen 63 tesisten biri olan Başharık Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi, kapılarını açmak üzere. Yapımında yüzde 98 ilerleme kaydedilen ve son dokunuşları yapılan tesiste incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, merkezin çok kısa sürede vatandaşların hizmetine gireceğini müjdeledi.

6 Bin Metrekarelik Alanda Dev Yaşam Alanı

Sadece Başharık Mahallesi’ne değil, civardaki birçok mahalleye de hitap edecek şekilde tasarlanan merkez, 6 bin metrekarelik dev bir alan üzerine kuruldu. Tesis alanının 4 bin metrekaresi doğrudan yeşil alan ve peyzaj düzenlemesine ayrıldı. Her yaştan vatandaşın güvenle vakit geçirebileceği modern bir sosyal donatı alanı inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Sami Er, "Çocuklarımız için özel oyun alanları, sporsever gençlerimiz için basketbol ve voleybol sahaları ile standartlara tam uygun kapalı halı saha inşa ettik. Spor yapan gençlerimizin konforu için modern soyunma odaları ve duş alanları oluşturduk. Bunların yanı sıra tesis bünyesinde fitness salonu, kafeterya ve gençlerimizin sessiz, huzurlu bir ortamda ders çalışabileceği modern bir mahalle kütüphanesi yer alıyor." diyerek tesisin içeriğine ilişkin şu detayları paylaştı.

Kendi Elektriğini Üreten Çevre Dostu "Yeşil Bina"

Tesisin sadece sosyal imkanlarıyla değil, ekolojik ve sürdürülebilir mimarisiyle de örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Er, çatılara yerleştirilen Güneş Enerjisi Sistemi ile merkezin kendi elektriğini üreteceğini aktardı. Son dönemde inşa ettikleri yapılarda "akıllı ve yeşil bina" konseptine öncelik verdiklerini ifade eden Er, bu sayede hem çevre korumasına katkı sunacaklarını hem de belediye bütçesinde ciddi bir enerji tasarrufu sağlayacaklarını kaydetti.

"Malatya'nın Dört Bir Yanına Tesis Yapıyoruz"

Kentin genelinde benzer yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirten Başkan Sami Er, "Gençlerimizin eğitim, spor ve sosyal ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacak kütüphaneleri, spor tesislerini ve çok amaçlı yaşam alanlarını Malatya’mızın her köşesinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kıymetli yatırımın mahallemize ve tüm Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Mahalle Muhtarından Başkan Er’e Teşekkür

Yapılan inceleme gezisinde hazır bulunan Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşhan da bölgenin çok önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür etti. Taşhan; halı sahası, basketbol alanı, kütüphanesi, süs havuzu, çocuk parkı ve geniş yeşil alanlarıyla tesisin bölge halkına nefes aldıracağını vurguladı.