Depremin izlerini silmek adına yoğun bir imar ve ihya mesaisinin sürdüğü Malatya’nın Darende ilçesinde, esnafın merakla beklediği teslimat yöntemi açıklığa kavuştu. Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen geniş katılımlı muhtarlar ve istişare toplantısında, ilçedeki rezerv alan ticarethaneleri ve afet konutlarındaki son tablo masaya yatırıldı.

Esnafın Kura Merakı Yanıt Buldu

Köprügözü Düğün Salonu’nda; ilçe protokolü, kurum müdürleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Ormancı rezerv alandaki iş yerlerinin dağıtım sürecini gündeme taşıdı.

İş yerlerinin cephe, köşe konumu veya hisseli mülkiyet durumlarının nasıl belirleneceğine ilişkin soruya yanıt AFAD yetkililerinden geldi. Yapılan bilgilendirmede, Hacı Derviş Mahallesi’nde inşası süren 251 ticarethanenin dağıtımında kura yöntemine başvurulmayacağı, dükkanların esnafın eski iş yeri konumları baz alınarak teslim edileceği açıklandı. Birden fazla hak sahibinin bulunduğu dükkanlarda ise yürürlükteki mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

Darende’de 1.300’ü Aşkın Yapı Tamamlandı

Toplantıda ilçedeki genel imar ve konut rakamları da paylaşıldı. Elde edilen verilere göre:

Hacı Derviş ve Balaban mahalleleri başta olmak üzere toplam 737 toplu konut tamamlandı. Kırsal mahallelerde 846 çelik ve 358 betonarme konutun inşası gerçekleştirildi. Yerinde dönüşüm desteğiyle bitirilen 97 yapı ile birlikte ilçede teslim aşamasına gelen toplam yapı sayısı 1.301’e ulaştı.

Hak Sahiplerine: "Anahtarlarınızı Alın"

İlçenin yıllık yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırlayan önemli bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, “ticaret alanlarının bir an önce faal hale gelmesi gerekiyor. Konut teslim alma süreçlerinin aksatılmaması gerekiyor. Vatandaşların bu konutları ister kendilerinin kullanabileceği isterlerse kiraya vererek ilçe ekonomisini hareketlendirebilirler.” dedi.

Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni’ne Tam Not

Toplantının ardından Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki heyet, restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni’ni ziyaret etti. Özellikle kadın girişimcilerin üretim ve istihdama katılımını destekleyen dükkânları tek tek gezen Vali Yavuz, esnafa bereketli kazançlar diledi. Bedestenin, Darende’nin kültür turizmine ve yerel ekonomisine büyük ivme kazandıracağını kaydetti.