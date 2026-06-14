6 Şubat depremleri sonrası yeniden inşa edilen Malatya'da bazı kırsal köy konutlarında ise yaşanan gecikmeler yöre halkının mağduriyetine yol açıyor. Bazı köy konutlarında ise geride kalan ağır kış şartları sonrası çatı ve iç kısımlarda hasar oluştuğu iddia edildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya Mahallesi'nde yapımı süren deprem köy konutlarının halen teslim edilmemesi, hak sahiplerini mağdur etmeye devam ediyor.

Büyük ölçüde tamamlandığı belirtilen konutların bir kısmının kış şartları nedeniyle zarar gördüğü iddia ediliyor. Vatandaşlar, çatılardan içeri su sızması sonucu evlerin çeşitli bölümlerinde hasarlar oluştuğunu, duvarlarda çatlaklar meydana geldiğini öne sürüyor.

TAVANLAR ÇÖKÜYOR İDDİASI

Köy halkı, konutlarda birçok eksikliğin bulunduğunu belirtirken, sahipsiz kalan bazı evlerde tavanların çöktüğünü de iddia ediyor. Hak sahipleri, eksikliklerin bir an önce giderilmesini ve yetkililerin konuya müdahale ederek gerekli desteği sağlamasını talep ediyor.

Uzun süredir evlerinin teslim edilmesini bekleyen vatandaşlar, konutların boş şekilde beklediğini, çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmadığını ve birçok eksikliğin halen giderilmediğini ifade ediyor.

Hak sahipleri, deprem konutlarının en kısa sürede tamamlanarak teslim edilmesini beklediklerini dile getiriyor.