Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine gittiği güzellik merkezinde işletme sahibi kadının eski eşi tarafından açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş için tören düzenlendi. Törende şehidin kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş'ın yaptığı konuşma yürekleri dağladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir güzellik merkezinden yapılan KADES ihbarına giden Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tayfun Baş (32), işletme sahibi kadının eski eşi Astsubay Gökhan Y. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştı. Eski eşi Hande Sincar'ı da yaralayan şahıs, ardından intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan Tayfun Baş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Yaralılardan Hande Sincar Menteşe Devlet Hastanesinde, eski eşi Astsubay Üstçavuş Gökhan Y. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Gökhan Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖZLEM BAŞ: “TAYFUN KORKMA, KELİME-İ ŞEHADET GETİR, CENNETE GİDİYORSUN”

Şehit polis memuru için Muğla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, adli personel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti il başkanları, emniyet ve askeri personel, babası Bilal Baş, eşi Özlem Baş ile vatandaşlar katıldı. Törende şehit polis Tayfun Baş'ın kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş'ın yaptığı konuşma yürekleri dağladı. Özlem Baş, "Tayfun korkma, Kelime-i Şehadet getir, cennete gidiyorsun. Ben sadece sensiz kalacağım diye üzülüyorum. Sen şehit oldun aslan kocam benim" sözleri sonrası kızını yanına çağırarak, "Babanız melek oldu, burada baban var. Ama bizi her zaman koruyacak. Çünkü biz güçlüyüz tamamı mı kızım. Çünkü benim kızım artık şehit kızı" diyerek eşine kızı ile birlikte veda etti.

Düzenlenen törende şehit polis memurunun öz geçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın okuduğu dua sonrası şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Denizli'ye gönderildi.