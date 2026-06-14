Manevi iklimin en zarif, en duygusal ve en bereketli duraklarından biri olan Muharrem ayı, İslam dünyasına kapılarını açıyor. Gönüllerin ibadetle huzur bulacağı, duaların semaya yükseleceği bu mübarek dönemin başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle netleşti.

Milyonlarca müminin büyük bir özlemle beklediği 2026 yılı Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı günü başlıyor. 15 Haziran Pazartesi akşamını 16 Haziran Salı gününe bağlayan o mukaddes gece, aynı zamanda İslam dünyasının Hicri 1448 yeni yılı olarak idrak edilecek. Bu kutlu zaman dilimi, 15 Temmuz 2026 Çarşamba akşamına kadar sürecek ve ardından Safer ayı ile manevi yolculuk devam edecek. Canımızdan aziz bildiğimiz Allah Resulü'nün (s.a.v.) ümmetine bıraktığı o eşsiz müjdeler sizin için haberimizde...

İKİ CİHAN SERVERİ EFENDİMİZ'İN (S.A.V.) ASLA VAZGEÇMEDİĞİ MÜJDE “AŞURE ORUCU”

Muharrem ayını bu denli kıymetli ve deruni kılan en büyük değer, şüphesiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) bu aya ve Aşure Günü'ne verdiği hususi önemdir. Sevgili Peygamberimiz, Ramazan orucu dışındaki en faziletli ibadeti işaret ederek şöyle buyurmuştur:

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur."

Yürekleri titreten bir başka hadis-i şerifte ise bu gecenin ve günün ihya edilmesinin ehemmiyeti şu eşsiz sözlerle müjdelenmiştir:

"Her kim aşure gününü ihya ederse aşure gününü diriltir, gününde ve gecesinde ibadetle meşgul olursa Allah-u Teala dilediği gibi onu yaşatır ve diriltir."

Ebu Hureyre (R.A.) ve Hazreti Ali'den (R.A.) rivayet edilen müjdeler, bu kutsal günde tutulan orucun kırk senelik günahlara kefaret olabileceğini, o geceyi zikirle geçirenlerin ilahi rızaya kavuşacağını bizlere fısıldıyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN VE AYIN KAÇINCI GÜNÜ?

Paylaşmanın, birbirimize kenetlenmenin, sevginin ve asırlık bir geleneğin adı olan Aşure Günü, Muharrem ayının 10. günü idrak edilmektedir. Müminlerin sofralarını bereketlendirecek, komşu kapılarını sevgiyle çaldıracak olan 2026 Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk gelmektedir.

HZ. NUH'UN GEMİSİNDEN BUGÜNE UZANAN SICAK BİR HİKÂYE AŞURE ÇORBASI

Aşure sadece bir tatlı değil; insanlığın kurtuluşunun, sabrının ve şükrünün tarihidir. İslam tarihinde pek çok mucize bu kutsal günde vuku bulmuştur. Hz. Musa’nın kavminin Firavun’un zulmünden kurtulması, Hz. Yunus’un balığın karnından selametle çıkışı bugüne rastlar.

Ancak hafızalarımıza ve mutfaklarımıza kazınan en duygusal hikâye Hz. Nuh’un gemisine aittir. Tufanın ardından Hz. Nuh’un gemisi dağın zirvesine oturduğunda, içerideki inananlar açlık ve bitkinlikle karşı karşıyaydı. Gemide kalan son erzaklar—bir avuç buğday, birkaç nohut, fasulye, incir ve kayısı—bir araya getirilerek insanlığın en eski, en anlamlı yemeği pişirildi. Osmanlı döneminde saraylardan mahallelere "Aşure Çorbası" adıyla sıcak sıcak dağıtılan bu lezzet, asırlardır farklılıkların nasıl muazzam bir ahenkle ortak bir tada dönüştüğünün en güzel kanıtıdır.

AŞURE GÜNÜNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Bu mübarek zaman dilimini hakkıyla ihya etmek isteyen vatandaşlar, "Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya" diyerek aşure orucuna niyetlenebilirler. Bugünde bolca tövbe istiğfar etmek, muhtaçları sevindirmek, eşe dosta aşure ikram ederek sıla-i rahim yapmak ve Peygamber Efendimiz'e (S.A.V.) salavatlar getirmek, günlerin bereketini ömrümüze yaymanın en güzel yoludur.

Bu mübarek hicri yeni yılda tutacağınız oruçların, edeceğiniz duaların ve komşularınızla paylaşacağınız sıcak aşure çorbalarının hanelerinize bolluk, bereket ve şifa getirmesini dileriz. Dualarda buluşmak ümidiyle, Hicri yeni yılımız mübarek olsun...