Yaz tatili devam ederken, gözler şimdiden yeni dönemin ilk ders ziline çevrildi. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen genelgeyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi resmiyet kazandı. Yıl boyunca öğrencilerin yapacağı tatiller, uyum haftası ve karnelerin alınacağı günler net bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle yıllık planlarını şimdiden yapmak isteyen aileler, okulların kapanacağı günleri ve dinlenme arası verilecek tarihleri yakın markaja aldı.

ARA TATİLLER KALKIYOR MU? 2026-2027 ARA TATİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

Uzun süredir eğitim camiasında konuşulan uygulamanın kaldırılacağı yönündeki iddialar bu takvimle birlikte asılsız çıktı. MEB'in yayınladığı yeni planlamaya göre kasım ve mart aylarındaki ara tatiller hiçbir kesintiye uğramadan uygulanmaya devam ediyor. Öğrenciler ilk dönemdeki ara tatillerine 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında çıkacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İLK DERS ZİLİ HANGİ GÜN ÇALACAK?

Yeni eğitim öğretim yılında maraton eylül ayının ortasında başlayacak. Öğretmenler 1 Eylül 2026 tarihinde mesleki çalışmalarına dönerken, tüm kademelerdeki öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan minik öğrenciler için ise okullar bir hafta önceden açılacak. Uyum haftası kapsamında bu öğrenciler 7-11 Eylül tarihleri arasında okullarıyla tanışacak. Aynı zamanda ortaokul 5. sınıf ve lise hazırlık ile 9. sınıf öğrencileri için de rehberlik ve uyum çalışmaları bu süreçte yürütülecek.

2026 YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

İlk dönem maratonu 22 Ocak 2027 Cuma günü çalacak son zille tamamlanmış olacak. Öğrenciler 25 Ocak'ta sömestr tatiline adım atıyor ve bu uzun dinlenme süreci 5 Şubat 2027'de son bulacak. İkinci yarıyıl ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? KARNELER HANGİ GÜN ALINACAK?

Aylar sürecek olan 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü öğrencilerin karne sevincini yaşamasıyla sona erecek. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline girerken, öğretmenler için yıl sonu mesleki çalışmalar 28-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.