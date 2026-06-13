Ay-yıldızlı ekibimizin yeşil sahaya ineceği pazar sabahı için geri sayım sürerken, Malatya'da da heyecan doruğa ulaştı. Evde ekran başında olmak yerine bu büyük coşkuyu meydanlarda paylaşmak isteyen binlerce Malatyalı için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye - Avustralya maçı için şehrin farklı noktalarında izleme alanları oluşturulurken, Malatya Büyükşehir Belediyesi de taraftarları tek bir merkezde buluşturacak büyük bir organizasyona imza atıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak maç heyecanını açık havada yaşamak isteyen sporseverler için adresler belli oldu.

MALATYA'DA TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI NEREDE İZLENİR?

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ay-yıldızlıların Dünya Kupası serüvenindeki tüm maçlarını tek bir ana merkezden yayınlama kararı aldı. Belediye Başkanı Sami Er'in talimatıyla, pazar sabahı saat 07.00'de başlayacak olan Türkiye - Avustralya maçının resmi izleme adresi 100. Yıl Parkı olarak belirlendi. Geçmiş turnuvalarda genellikle Sanat Sokağı tercih edilirken, bu kez yaz sabahının temiz havasını solumak ve çok daha geniş bir kitleyi rahatça ağırlamak amacıyla dev ekran 100. Yıl Parkı'na kuruluyor.

MALATYA DEV EKRAN ALANINDA ÜCRETSİZ İKRAM VAR MI?

Karşılaşmanın pazar sabahı oldukça erken bir saatte oynanması, maçı açık havada izleyecek taraftarlar için tatlı bir telaş yaratıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meydanı dolduracak futbolseverlerin içini ısıtacak bir hazırlık yaptı. 100. Yıl Parkı'ndaki dev ekran alanına gelen tüm vatandaşlara belediye ekipleri tarafından sıcak çorba ikramı yapılıyor.

KONTEYNER KENTLERDE VE İLÇELERDE MİLLİ MAÇ NEREDE İZLENECEK?

Şehirdeki ana toplanma alanının yanı sıra, deprem sonrası kurulan geçici barınma merkezlerindeki vatandaşlar da unutulmuyor. Başta Yeşilyurt ve Battalgazi olmak üzere ilçe belediyelerinin, Samanköy gibi büyük konteyner kentlerde ve sosyal alanlarda ortak izleme çadırları veya lokal dev ekranlar kurması bekleniyor. Böylece bu bölgelerde yaşayan sporseverler de milli takımın heyecanına ortak oluyor.

MALATYA KAFE VE İŞLETMELERİ MAÇ İÇİN AÇIK OLACAK MI?

Açık hava yerine kapalı mekanları tercih edenler için de şehirdeki işletmeler mesai saatlerini milli maça göre yeniden düzenliyor. Maçın sabah 07.00'de başlaması nedeniyle özellikle Akpınar, Kanalboyu ve Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde yer alan birçok büyük kafe, kapılarını normalden daha erken açıyor. Bu bölgelerdeki işletmeler, dev projeksiyon ve televizyon ekranları aracılığıyla müşterilerine kahvaltı eşliğinde maç yayını sunuyor.