Malatya ekonomisinin can damarı olan kuru kayısıda yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayları ve zirai don hasarının etkileri ağaçlarda hissedilmeye devam ederken, Şire Pazarı esnafından piyasayı hareketlendirecek çok özel açıklamalar geldi. BUSABAH Medya’ya özel olarak konuşan kayısı esnafı Muhammet Özkan, yeni sezona dair rekolte ve fiyat tahminlerini paylaştı.

Özkan, bu yıl ağaçlardaki seyreklik nedeniyle bazı ürünlerin adeta karaborsaya düşeceğini ifade etti.

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Piyasadaki mevcut fiyat istikrarına ve geçen yılın etkilerine değinen Muhammet Özkan, Şire pazarında toptan kuru kayısı alım satım işi yaptığını belirterek,

"Şu an fiyatlar güncel fiyatlarımız ortalama 300-350 TL bandında devam ediyor. Geçen sene kayısının yanmasından dolayı fiyatlarım bu şekilde yükseldi. Bu sene için ürünümüzde yine sağlıklı bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Ortalama tahminimize göre 70 bin ton civarında bir ürün olacağını düşünüyorum. Fiyatlarda aşırı bir düşüş olacağını da düşünmüyorum. Yani 250, 300, 350 TL bandında devam edeceğini düşünüyorum"

ifadelerine yer verdi.

"GÜN KURUSU VE JUMBO KAYISI UÇUŞA GEÇECEK"

Kaliteli ve özel ürünlerdeki fiyat beklentisinin çok daha yüksek olduğuna vurgu yapan Özkan, özellikle gün kurusu ve irilik standartlarına göre rakamların katlanacağını ifade ederek,

"Gün kurusunda fiyatların biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Mesela 500, 600 TL bandında devam edebileceğini düşünüyoruz. Sarı kayısıda işte iri ürün ürünlerde yani jumbo dediğimiz ürünlerde 400-450 TL bandında olabilir. Yani beklentimiz öyle"

dedi.

“UFAK KAYISI BU YIL KIYMETLİ OLUR”

Bu sezon piyasada az bulunması nedeniyle en çok değerlenecek ürün grubunu açıklayan Özkan,

"Ufak mal bu sene kıymetli olur. Ufak mallarımız az. Çünkü ağaçlarımız seyrek olduğu için ürünler genelde iri olacaktır. Yani fiyatların böyle olacağını düşünüyoruz"

ifadelerini kullandı.

“BU SENE DE AĞAÇLARIN HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Malatya’da kayısı ağaçlarının genel sağlık durumuna ve iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etkilere dikkat çeken esnaf Özkan, ağaçların geçen yıldan kalan ciddi bir travması olduğunu belirterek,

"Kayısı ağaçlarının ben tam verimli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçen seneden dolayı yediği darbeden dolayı bu sene de ağaçların hasta olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı dağ bölgelerinde ürünlerde dökülme olduğunu duyuyoruz. Yani büyük ihtimal bir sıkıntı olmazsa önümüzdeki seneden sonra kayısıların ağaçların sağlıklı bir şekilde meyve üreteceğini düşünüyoruz"

şeklinde konuştu.

"İKLİM DEĞİŞTİ, ÖNÜMÜZÜ KESTİREMİYORUZ"

Üreticilerin aldığı önlemlere ve yaşlı ağaçların durumuna da değinen Muhammet Özkan,

"Yani ilaçlaması, gübrelemesi, budanması, bunlardan dolayı önlemler alıyoruz. Genelde bunun için tahliller falan yapılıyor zaten. Bundan dolayı da hasta ağaçlar önümüzdeki sene inşallah gelişeceğini düşünüyorum. Eğer önümüzdeki sene bir sıkıntı olmazsa meyvenin çok güzel olacağını da düşünüyoruz. Tabii ki Malatya iklimleri değiştiğinden dolayı tam önümüzü göremiyoruz. Bunu da kestiremiyoruz. Ona da o zaman bakacağız. Benim kendi bahçem var. Tabii ki biz hani normal ilaçlarını attık. Bizim bölgelerde pek kayısılarda, ağaçlarda bir sorun yok. Bundan dolayı biz bir sıkıntı yaşamadık. Yaşlı ağaçlarda büyük hasarlar oluştu. Bundan dolayı o ağaçları zaten bu sene pek bir meyve verdiğini zaten düşünmüyoruz. Gördük de bunu"

diye konuştu.

TOZLANMA AZ OLDU AMA KALİTE YÜKSEK!

Son olarak bahar aylarındaki yağışların meyve kalitesine olan etkisini değerlendiren Özkan, rekolte az olsa da tüketiciyi etli bir kayısının beklediğini söyleyerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sene de zaten yağmurdan dolayı tozlanma bayağı bir az oldu. Tozlanma az olduğundan dolayı da meyveler bazı bölgelerde boş çıktı. Randıman olarak meyvenin bu sene etli ve kaliteli meyve olacağını düşünüyorum."