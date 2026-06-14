Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Ghobeiry mahallesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sıcak gelişmenin ardından açıklama yapan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, batılı ülkelere sert bir İsrail uyarısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Lübnan ulusal haber ajansı, İsrail'in Ghobeiry mahallesindeki bir binaya yaptığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

'Anlaşma arıyorsanız, siyonist rejimi kontrol altına almalısınız'

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai yaptığı açıklamada, 'Eğer bir anlaşma ya da uzlaşma arıyorsanız, siyonist rejimi kontrol altına almalısınız. Eğer bu kuduz köpek kontrol altına alınmazsa, anlaşmanın mürekkebi kurumadan önce bacağınızı ısıracaktır' dedi.