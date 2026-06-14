Malatya bugün oldukça hareketli, coşkulu ve renkli günlerinden birine ev sahipliği yaptı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Malatya’da yüzlerce bisiklet tutkununu aynı rota üzerinde bir araya getirdi. "Bağımlılıkla Mücadele" ve "Sağlıklı Yaşam" mottosuyla gerçekleştirilen dev etkinlikte, her yaştan Malatyalı pedal çevirerek toplumsal farkındalığa ortak oldu.

VALİLİK ÖNÜNDE BÜYÜK BULUŞMA 7'DEN 70'E HERKES ORADAYDI

Toplumsal farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla Yeşilay tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen bisiklet turu, Malatya’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Malatya Valiliği önünde bir araya gelen katılımcılar, startın verilmesiyle birlikte şehir merkezinde belirlenen güzergâhta pedal çevirmeye başladı. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı turda, her yaştan bisikletlinin bulunması renkli görüntülere sahne oldu.

EMNİYET ŞERİDİNDE GÜVENLİ PARKUR

Katılımcılar, güzergah boyunca bağımlılıklara karşı ortak bir mesaj vererek sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Emniyet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen dev bisiklet konvoyu, caddelerde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

BÜYÜKŞEHİR ÖNÜNDE KARPUZLU KAPANIŞ!

Malatya Valiliği önünde başlayan heyecanlı ve anlamlı yolculuk, Malatya Büyükşehir Belediyesi binası önünde kurulan varış noktasında başarıyla tamamlandı.

Etkinliğin bitiş noktasında yorucu parkuru tamamlayan katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, programın finali ise renkli bir karpuz kesimi ritüeliyle yapıldı.

"TOPLUMSAL DUYARLILIK HER YIL ARTIYOR"

Yeşilay yetkilileri, bağımlılıkla mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen bu anlamlı etkinliğin her yıl çok daha büyük bir katılımla gerçekleştirildiğini vurguladı. Yetkililer, Malatya halkının gösterdiği bu yoğun ilgiye teşekkür ederek, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.