Peki, Metin Şentürk Birleşmiş Milletler konferansında ne dedi, engelli hakları için hangi mesajları verdi ve Türkiye hakkında neler söyledi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler Konferansı'nın 19. Oturumu, bu yıl New York'ta büyük bir katılımla gerçekleşti. Türkiye'yi ve engelli bireyleri temsilen kürsüye çıkan Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Metin Şentürk, salondaki temsilcilere ve küresel kamuoyuna unutulmaz bir insanlık dersi verdi. Şentürk'ün özellikle toplumsal kapsayıcılık üzerine yaptığı güçlü vurgular, "Metin Şentürk BM konuşması" ve "Metin Şentürk New York açıklaması" gibi sorgularla milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Dünyanın sadece belirli bir kesime ait olmadığını cesur bir dille ifade eden ünlü isim, sözleriyle zirvede büyük yankı uyandırdı.

METİN ŞENTÜRK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE NE DEDİ?

Konferansta engelli haklarının en güçlü seslerinden biri olarak kürsüye gelen Metin Şentürk, küresel çapta bir yüzleşme çağrısı yaptı. Dünyanın sadece "tek bir insan tipine göre" dizayn edilmediğini, bu büyük yanılgının artık son bulması gerektiğini açıkça dile getirdi. Şentürk, dünyada gerçek anlamda adaletten, insan onurundan ve demokrasiden bahsetmek istiyorsak, engelli bireyler başta olmak üzere toplumun her kesiminin hayata tam anlamıyla dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aksi takdirde insanlık kavramının her zaman eksik kalacağını savunan usta sanatçı, bu sözleriyle sadece salondakilerin değil, haberleri takip eden milyonların da hislerine tercüman oldu.

DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ BAŞKANI ŞENTÜRK'TEN TÜRKİYE MESAJI

New York'taki zirvede evrensel mesajlarının yanı sıra Türkiye'nin engelli hakları alanında katettiği mesafeye de geniş bir parantez açan Şentürk, ülkenin geldiği noktanın son derece gurur verici olduğunu söyledi. Geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntılara ve eksikliklere atıfta bulunan Şentürk, 2000 yılından önceki sürecin oldukça yetersiz kaldığını hatırlattı. Son 20 yıl içinde Türkiye'de devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirten Şentürk, yine de 70 yıllık koca bir açığın bir anda kapanmasının çok kolay bir süreç olmadığını ifade etti. Bu dönüşüm sürecinde yasal düzenlemelerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şentürk, Cumhurbaşkanının bu yasaların revize edilmesi, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve devlet desteğinin artırılması konularında büyük bir niyet ve vicdanla hareket ettiğini, bunun da işleri çok kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.