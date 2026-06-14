Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un müjdesini verdiği kurasız açık satış kampanyası, Malatya’da konut piyasasını rahatlatmaya ve kira fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor. Deprem bölgesindeki stratejik önemi sebebiyle tam 1000 konut kontenjanı ayrılan Malatya; Bursa, Ankara, Hatay ve Kahramanmaraş’ın ardından listede beşinci sırada yer alıyor. Kentteki konut stoğunu güçlendirecek bu dev hamlede vatandaşlara 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunulacak. 15 Haziran ile 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek başvurular için vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Yarın başlayacak olan bu tarihi kampanya öncesinde; başvuru şartlarından ödeme planlarına, evlerin teslim sürelerinden banka detaylarına kadar aklınıza takılabilecek tüm yasal ve teknik ayrıntıları tek bir yerde topladık.

İşte ev sahibi olma hayali kuran Malatyalı vatandaşların rehberi olacak, kampanya hakkında en çok merak edilen tüm sorular ve yanıtları:

TOKİ 2026 AÇIK SATIŞ KAMPANYASI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1. Kampanya ne zaman başlayacak?

Cevap: Başvurular 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kabul edilmeye başlanacak ve kampanya dönemi 17 Temmuz 2026 günü mesai bitimiyle sona erecek.

2. Konutlar kura ile mi satılacak?

Cevap: Hayır, bu kampanyada kura çekilişi yapılmayacak. Konutlar, başvuru önceliği esasına göre doğrudan kurasız açık satış yöntemiyle sahiplerini bulacak.

3. Kaç konut satışa sunulacak?

Cevap: TOKİ’nin yayımladığı güncel listede toplam 18 bin 831 adet konut yer alıyor. Bu konutların 12 bin 53 adedi 2+1, 6 bin 778 adedi ise 3+1 planında tasarlandı.

4. Başvurular nereden yapılacak?

Cevap: Kampanya kapsamındaki tüm satış ve sözleşme işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden yürütülecek.

5. Vatandaşlar istedikleri bankadan işlem yapabilir mi?

Cevap: Hayır, banka seçimi serbest değil. Satın alınmak istenen projenin hangi banka (Ziraat Bankası veya Halkbank) üzerinden satışa sunulduğu TOKİ tarafından belirlendi; işlemlerin yalnızca o yetkili bankadan yapılması gerekiyor.

6. Aynı ildeki projelerin tamamında aynı banka mı yetkili?

Cevap: Hayır, yetkili banka bölgeye göre değişebilir. Aynı şehirde, hatta aynı ilçede yer alan farklı projeler için farklı bankalar yetkilendirilmiş olabilir. Bu yüzden başvuru öncesinde güncel listedeki "Satış Yapılacak Banka" bilgisini mutlaka kontrol etmek gerekiyor.

7. Kimler konut satın alabilir?

Cevap: Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şart. Ayrıca kişinin kendisinin ve eşinin tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ’den ev satın almamış olması gerekiyor.

8. Aynı aile birden fazla konut satın alabilir mi?

Cevap: Hayır, çekirdek aile bazında kısıtlama mevcut. Bir kişi, kendisi ve eşi adına kampanya süresince yalnızca tek bir konut satın alma hakkına sahip.

9. Hangi ödeme seçenekleri sunulacak?

Cevap: Alıcılara üç farklı model sunuluyor:

Peşin Ödeme: Toplam bedel üzerinden %25 indirim uygulanıyor.

%50 Peşinat Modeli: %50 peşin ödemeye %8 indirim ve kalan tutara 72 ay vade imkanı tanınıyor.

Vadeli/Ertelenmiş Model: Peşinatın bir kısmının 30 Haziran 2027 tarihine kadar ertelenebildiği 60 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor.

10. Taksit tutarları sabit mi?

Cevap: Hayır, taksitler sabit değil. Kalan borç bakiyesi ve aylık ödemeler yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) güncelleniyor. Bu güncellemelerde memur maaş artış oranı baz alınıyor ancak yapılacak artış hiçbir şekilde TÜFE (enflasyon) oranını geçemiyor.

11. Konutların tamamı hemen teslim mi?

Cevap: Hayır. Satışa sunulan dairelerin bir kısmı inşaatı tamamlanmış hemen teslim niteliğinde; bir kısmında ise projelerin durumuna göre tahmini teslim süresi 48 aya kadar uzayabiliyor.

12. Öngörülen tahmini teslim süresi ne anlama geliyor?

Cevap: Bu süre, inşaatın mevcut ilerleme hızına göre planlanan takvimi ifade ediyor. Resmi iskân süreçlerinde ve yasal işlemlerde bir aksama yaşanmazsa, konutların ilan edilen bu süreden daha önce teslim edilmesi mümkün hale geliyor.

13. Kesin teslim süresi 48 ayı aşabilir mi?

Cevap: Hayır. Yasal olarak sözleşme imzalandığı tarihten itibaren alıcıya konutun kesin olarak teslim edilmesi gereken ve gecikme tazminatına esas oluşturacak yasal üst sınır 48 ay; bu sürenin aşılması mümkün değil.

14. Teslime hazır projelerde anahtar teslimi ne zaman yapılacak?

Cevap: İnşaatı tamamen bitmiş ve teslime hazır halde satışa sunulan projelerde, gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten 15 gün sonra anahtar teslim işlemleri başlıyor.

15. Ek maliyetler bulunuyor mu?

Cevap: Evet. Ödenen peşinat ve taksitler üzerinden banka komisyonu ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alınıyor. Ayrıca konut tipine göre değişen KDV oranı, abonelik masrafları ve sonraki süreçteki site aidat yükümlülüklerini de genel bütçeye dahil etmek gerekiyor.

16. Cayma hakkı var mı?

Cevap: Evet, mevcut. Konut alıcıları, resmi satış sözleşmesinin imzalandığı günden itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki veya cezai şart ödemeden ve gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkına sahip.

17. Konutampanya kapsamında üçüncü kişilere devredilebilir mi?

Cevap: Sözleşmeden doğan hakların ve konutun üçüncü şahıslara devredilebilmesi (satılabilmesi) için, konutun alıcıya resmi olarak teslim edildiği tarihten itibaren en az 1 yılın geçmiş olması gerekiyor.

18. Proje listesi ve güncel stoklar nereden incelenebilir?

Cevap: Satıştaki konutların anlık stok durumları, daire tipleri, KDV oranları, tahmini teslim takvimleri ve yetkili banka bilgileri TOKİ’nin resmi web sitesinde yer alan açık satış bilgi ekranı üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.