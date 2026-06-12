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En az yakan arabalar hangileri? İşte kilometre başına en az yakan araçlar listesi
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle sürücüler artık araç seçerken ilk olarak yakıt tüketim oranlarına bakıyor. Hem bütçesini korumak hem de tek depoyla en uzun mesafeyi gitmek isteyenler internette en az yakan otomobiller hangileri sorusunun cevabını arıyor.
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