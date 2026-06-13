Özellikle Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının onaylanması ile enerji, kamulaştırma, ulaşım ve sosyal konut projelerine ilişkin kararlar dikkat çekti.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemelere göre çeşitli kararlar alındı.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11413)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Tutarın On Milyon Türk Lirası Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11414)

– Lisanssız elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat ile usul ve esasların belirlenmesine ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11415)

– Yer altı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanmasına yönelik destek kararında değişiklik yapılmasına dair Karar (Karar Sayısı: 11416)

– Uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin belirlenen kota dahilinde Kazakistan plakalı taşıtlara da verilmesine ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11417)

– Bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmasına ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11418)

– Ordu’nun Fatsa ilçesinde sosyal konut projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11419)

– Rize’nin Salarha beldesinde İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11420)

– Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11421)

– 154 kV Pamukova RES-(Geyve RES TM-Paşalar TM) Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11422)

– 154 kV G24 Kütahya GES TM-Altıntaş TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11423)

– Sivas’ın Merkez ve Yıldızeli ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11424)

– Çanakkale Sahipsiz Hayvanları Koruma, Bakım ve Yönetme Hizmetleri Birliğinin kurulmasına ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11425)

– Bitlis ile Muş arasındaki iki il sınırının tespitine ilişkin Karar (Karar Sayısı: 11426)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili kararlar (Karar Sayısı: 11427, 11428, 11429, 11430)

YÖNETMELİKLER

– Ankara Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2026 tarihli ve 14648, 14649, 14650, 14651, 14652, 14653, 14654 ve 14655 sayılı kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmî Gazete’nin ilan bölümünde ise yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli duyurular yer aldı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.