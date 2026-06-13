Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

BURCU KIĞILI ECZANESİ

Adres: İnönü Caddesi, Karaözler Pastanesi yanı, Yaylagül Büfe bitişiği

Telefon: 0422 325 83 25

ORHANOĞLU ECZANESİ

Adres: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market yanı) 14/D Battalgazi / Malatya

Telefon: 0533 548 46 25

YARDIMCI ECZANESİ

Adres: Turgut Özal Bulvarı, Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı

Telefon: 0501 157 20 44

BEYZA NUR ECZANESİ

Adres: Fahri Kayahan Çarşı Market dönüşü, İkizkule Total Benzinlik çaprazı

Telefon: 0422 504 08 28

ATALAN ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı, Battalgazi / Malatya

Telefon: 0534 337 04 44

Yetkililer, nöbetçi eczanelerin gece boyunca vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.