https://www.busabahmalatya.com/malatya-namaz-vakitleriMüslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda ediliyor. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenirken şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. İşte Malatya’da 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 03:06

Güneş: 04:56

Öğle: 12:32

İkindi: 16:26

Akşam: 19:58

Yatsı: 21:39

VESVESE NEDİR, VESVESEDEN NASIL KURTULUNUR?

Dini kaynaklarda vesvese; fısıltı, evham, şüphe, telkin ve kuruntu anlamlarına geliyor. Yaygın olarak ise kötü bir işin yapılması, iyi bir işin terk edilmesi veya geciktirilmesi amacıyla şeytanın insanın aklına olumsuz düşünceler getirmesi ve onu yanlış yönlendirmeye çalışması şeklinde tanımlanıyor.

Uzmanlar, vesveseden kurtulmak için kişinin öncelikle Allah’ın kulları için dinde zorluk değil kolaylık dilediğini bilmesi gerektiğini belirtiyor. Samimiyetle Allah’a sığınmanın, kalbin tasdik etmediği düşüncelerin kişinin gerçek inancını yansıtmadığını kabul etmenin ve gereksiz endişe ile korkudan uzak durmanın önemine dikkat çekiliyor.

Ayrıca manevi destek amacıyla abdestli bulunmaya özen gösterilmesi, dua edilerek Allah’tan yardım istenmesi, ibadetlerin düzenli şekilde yerine getirilmesi ve olumsuz düşünceler geldiğinde Fâtiha, Felak ve Nâs surelerinin okunması tavsiye ediliyor.

Öte yandan abdest ve namaz sırasında bazı uygulamaların eksik yapıldığı yönündeki aşırı şüpheler de vesvese türleri arasında değerlendiriliyor. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), bu tür kuruntular üzerinde durulmamasını ve kişilerin şüphelerine teslim olmamasını tavsiye ettiği aktarılıyor.

Bunun yanında tıp biliminde hastalık olarak kabul edilen bir vesvese türü de bulunuyor. Uzmanlar tarafından "irade dışı gelen, kişiyi rahatsız eden ve bilinçli çabayla uzaklaştırılamayan düşünceler" olarak tanımlanan bu rahatsızlığın, manevi desteğin yanı sıra profesyonel tıbbi yöntemlerle de tedavi edilmesi gerektiği ifade ediliyor.