Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, organ nakli alanında kırılması güç bir rekora daha imza atarak dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Daha önce dünyanın ilk dörtlü, beşli, altılı ve yedili çapraz karaciğer nakillerini gerçekleştirerek uluslararası bir referans merkezi haline gelen enstitü, bu kez dünyada ilk kez sekizli çapraz karaciğer naklini başarıyla tamamladı.

Organ uyumsuzluğu nedeniyle uzun süredir nakil bekleyen ve sağlık durumları kritik aşamaya gelen hastalar için geliştirilen bu mucizevi sistem, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı.

8 FARKLI VERİCİ, 8 FARKLI ALICI: DEV EŞLEŞTİRME AĞI!

Dünyanın genelinde cerrahi zorluklar ve lojistik imkansızlıklar nedeniyle sadece ikili veya üçlü çapraz nakiller yapılabilirken, Malatya'daki uzman ekip operasyon sınırlarını zorladı. Tam 8 farklı alıcı ve 8 farklı verici arasında kurulan hassas eşleştirme ağı sayesinde, operasyonlar zincirleme olarak ve senkronize bir şekilde başarıyla yönetildi.

"AMACIMIZ REKOR DEĞİL, O İKİ HASTANIN HAYATIYDI"

Tarihi operasyonun ardından duygularını paylaşan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, bu devasa operasyonun arkasındaki temel motivasyonu şu sözlerle özetledi:

"Dünyada dörtlü ve üzerindeki çapraz karaciğer nakilleri bugüne kadar yalnızca bizim merkezimizde gerçekleştirildi. Ancak bizim hedefimiz asla rekor kırmak ya da sayı artırmak değil. Tamamen hastalarımızın çaresizliğine çözüm üretmektir."

KRİTİK DURUMDAKİ İKİ HASTA İÇİN SEFERBERLİK

Operasyonun tamamen bir zorunluluktan doğduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz,

"Nakil bekleyen iki hastamızın durumu oldukça kritikti ve sağlıkları giderek kötüye gidiyordu. Bu hastalarımıza uygun organ bulunabilmesi ancak ve ancak sekizli bir çapraz eşleştirme modeliyle mümkündü. Tamamen hastalarımızın ihtiyacından doğan bu modelle, iki insanımızın yeniden hayata tutunmasına vesile olduk. Ekibimizle birlikte çok özel, gurur dolu bir gece yaşıyoruz"

ifadelerine yer verdi.

Daha önce imza attığı çoklu çapraz nakillerle çıtayı zaten en tepeye koyan Turgut Özal Tıp Merkezi, bu son hamlesiyle Türkiye’nin sağlık alanındaki bilimsel ve operasyonel gücünü bir kez daha kanıtladı. Sekizli çapraz karaciğer nakli başarısı, dünya tıp literatüründe yeni bir dönemi başlatırken, organ sırası bekleyen binlerce hasta ve aileleri için de adeta yepyeni bir umut kapısı araladı.