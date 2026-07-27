Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Hasan Ulutaş ve beraberindeki sağlık çalışanları, TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini, hastanede görev yapan sağlık personelinin çalışma koşulları ve çözüm bekleyen sorunları oluşturdu.

Görüşmede özellikle hemşire sayısındaki yetersizliğin çalışanların iş yükünü artırdığı vurgulandı. Sağlık hizmetlerinin yoğunluğu karşısında mevcut personelin daha fazla yük üstlendiğini belirten Sağlık-Sen yönetimi, personel ihtiyacının giderilmesi gerektiğini gündeme getirdi.

Çalışanların ekonomik hakları da görüşmenin önemli başlıklarından biri oldu. Teşvik ödemelerinin düşük olması ve sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadığı yönündeki şikâyetler Başhekim Karaaslan’a aktarıldı.

Fazla mesai ve izin sorunları

Sağlık çalışanlarının bir diğer önemli sorununun ise fazla mesailer olduğu belirtildi. Fazla mesailerin izin olarak kullandırılması konusunda yaşanan sıkıntıların yanı sıra genel izin süreçlerinde ortaya çıkan aksaklıkların da çalışma düzenini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Ayrıca aylık çalışma listelerinin hazırlanmasında yaşanan planlama sorunlarının giderilmesi ve daha düzenli bir çalışma sisteminin oluşturulması talep edildi.

Sağlık çalışanlarına muayene önceliği talebi

Sağlık-Sen tarafından gündeme getirilen bir diğer konu ise hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının muayene süreçlerinde yaşadığı sorunlar oldu.

Çalışanların mesai koşulları nedeniyle sağlık hizmetine erişimde güçlük yaşadığı belirtilerek, hastane personeline muayene süreçlerinde öncelik tanınması talep edildi.

Başhekim Karaaslan: Personel ihtiyacını ilgili mercilere iletiyoruz

TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, sağlık çalışanlarının ilettiği sorunların ilgili idari birimler tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Karaaslan, mevcut personel planlaması kapsamında hizmetlerin aksamaması ve çalışanların üzerindeki iş yükünün azaltılması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğünü, ilave personel ihtiyacının ise ilgili mercilere düzenli olarak bildirildiğini ifade etti.

Ulutaş: Sorunların takipçisi olacağız

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Hasan Ulutaş, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların yalnızca gündeme getirilmesiyle yetinmeyeceklerini, çözüm sürecinin de takipçisi olacaklarını belirtti.

Ulutaş, personel yetersizliği, iş yükü, mali haklar, fazla mesai, izinler ve çalışma düzenine ilişkin sorunların sağlık hizmetlerinin kalitesi ve çalışanların çalışma koşulları açısından önem taşıdığını ifade ederek, sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanması için kurumlarla görüşmelerini sürdüreceklerini bildirdi.