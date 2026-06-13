Busabah Tv youtube kanalında yayınlanan moderatörlüğünü Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un yaptığı Bakış Açısı programının bu haftaki konukları Gazeteci İbrahim Göçmen ile Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın oldu.

Yeni Çarşı inşaatında bazı kişilerin daha fazla alan kazanmak amacıyla duvarları yıkıp alanları birleştirdiğine dair ciddi duyumlar aldıklarını belirten MGTC Başkanı Mehmet Aydın, asıl suçlunun bu duruma göz yumanlar olduğunu söyledi.

“MALATYA'DA ADAMINA GÖRE DENETİM YAPILIYOR”

MGTC Başkanı Mehmet Aydın, Türkiye genelinde planlama ve denetim mekanizmasının çöktüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Duvarları yıkıp alanları birleştirdiklerini görenler, duyanlar var. Ben burada yapanı değil, denetlemeyip gereğini yapmayanı suçlu görüyorum. İyi bir denetim olsa, kimse buna cüret edemez. Biz büyük bir deprem atlattık ve orada denetlenmeyen binaların nasıl yıkıldığını gördük. Müteahhit rant uğruna, hileye başvurabilir ama denetim mekanizması işlese buna izin verilmez. Malatya'da ne yazık ki adamına göre denetim yapılıyor ya da hiç yapılmıyor."

Geçmişte kolonları kesilen binalar yüzünden insanların can verdiğini hatırlatan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu cesareti gösterenler 'Bana kimse dokunamaz, ben arkamı sağlam yere yasladım' diye düşünüyor. Yarın bir gün Allah göstermesin yeni bir deprem olsa, bu usulsüzlükler yüzünden yine masum insanlar canıyla bedel ödeyecek. Bu yapıları inşa edenlere öyle bir bedel ödetilmeli ki, bir daha kimse buna cesaret edemesin."

GÖMLEĞİN İLK DÜĞMESİ YANLIŞ İLİKLENDİ

6 Şubat depremlerini Malatya'da bizzat yaşayan Gazeteci İbrahim Göçmen ise kentin yeniden imar sürecindeki plansızlığa ve liyakatsizliğe dikkat çekti. Deprem sonrasındaki sürecin kötü yönetildiğini savunan Göçmen, gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklendiğini belirtti.

Göçmen, kentin tarihi ve kültürel dokusunun hiçe sayıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da plan ve proje yapanların bu kenti hiç tanımayan insanlar olduğuna inanıyorum. Ankara'da adam masanın başına oturmuş, eline kalemi alıp harita üzerinden çizim yapmış. Kernek Parkı'nın, Kanalboyu'nun, İsmet Paşa Parkı'nın bu kent için ne anlam ifade ettiğini bilmeden proje üretiyorlar. Bu yüzden yapılan çalışmaların hiçbiri sağlıklı ilerlemiyor. Şehrin tam anlamıyla ayağa kalkması için en az 3-4 yıla daha ihtiyacımız var."

"VALİ YAVUZ EL KOYDU AMA BELEDİYELER GÖREVİNİ YAPMALI"

Kentteki denetim zafiyetinin geçmiş dönemdeki yerel yöneticilerin vizyonsuzluğundan kaynaklandığını belirten Göçmen, mevcut Vali Seddar Yavuz'un gelişiyle bazı şeylerin değiştiğini ifade etti.

Göçmen, bireysel hırsların insan hayatının önüne geçmemesi gerektiğini hatırlatarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Depremin ilk bir yılındaki vali bu şehir için hiçbir şey yapmadı. Ancak mevcut Valimiz Seddar Yavuz geldikten sonra otoriter bir şekilde olaylara el koydu ve bir şeyler düzelmeye başladı. Eğer bugün yanlışların üzerine gidiliyorsa bunda Vali Yavuz'un katkısı büyüktür. Fakat asıl denetim işini yapması gereken kurum belediyelerdir. İnsanoğlunun bireysel hırsı ve 'üç kuruş daha fazla kazanayım' mantığı yüzünden yüzlerce insan otellerde, evlerde can verdi. Yerel yöneticilerimiz ve ilgili daire müdürlerimiz bu usulsüzlüklerin peşini bırakmamalı, kat kat cezalar uygulayarak halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamalıdır."