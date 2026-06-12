Kamuya olan borç yükünü hafifletmek ve piyasalardaki nakit akışını canlandırmak amacıyla hazırlanan dev paket yürürlüğe girdi. 12 Haziran 2026 tarihi itibarıyla detayları netleşen bu kritik adım, borç yükü altında zorlanan hem bireysel mükellefleri hem de esnafı yakından ilgilendiriyor. Alınan kararla birlikte, geçmiş dönem borçlarının temizlenmesi adına çok uzun vadeli bir takvim ve teminat kolaylığı sunuluyor. İşte ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği yeni döneme dair tüm merak edilenler.

BORÇLULARA ÖZEL ESNEK VADE SEÇENEKLERİ

Yeni paket, borçlu olan vatandaşların mali güçlerine göre şekillendirilen esnek bir takvim içeriyor. Normal şartlarda kamu alacakları için belirlenen ödeme periyodu 36 ay olarak uygulanırken, mali dengesi sarsılan vatandaşlar için bu takvim 48 aya kadar esnetilebilecek. Çok daha ağır ekonomik şartlarla mücadele eden mükellefler için ise vade süresi tam 72 aya kadar uzatılacak.

Katma Değer Vergisi (KDV) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) borçlarında en fazla 12 taksitlik uygulama geçerliliğini koruyacak. Diğer taraftan belediyeler, il özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesindeki borçlar için daha esnek bir model işletilecek ve ödemeler 72 taksite kadar bölünebilecek.

TEMİNAT ŞARTINDA DEV DEVRİM

Düzenleme kapsamında en dikkat çekici yeniliklerden biri de teminat sınırlarında yapıldı. Geçmiş dönemde 1 milyon TL olarak uygulanan teminatsız işlem yapma limiti, tam 10 kat artırılarak 10 milyon TL seviyesine yükseltildi.

Yapılan bu köklü değişiklik, vergi dairelerine borcu bulunan vatandaşların neredeyse yüzde 99'unun hiçbir teminat göstermesine gerek kalmadan bu imkandan yararlanmasının önünü açıyor. Borç tutarı 10 milyon TL'yi geçen durumlarda ise sadece bu sınırı aşan kısmın yarısı kadar bir teminat verilmesi yeterli görülecek. Taşınmaz ipoteği ya da banka teminat mektupları bu süreçte geçerli kabul edilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE KAPSAMDAKİ BORÇLAR

Paketin içeriğinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, trafik cezaları, harçlar, ecrimisiller, idari para cezaları ve öğrenim kredisi borçları yer alıyor. Düzenlemeden, 5 Jun 2026 ve öncesinde vadesi dolmuş olan kamu alacaklarının çok büyük bir kısmı faydalanabilecek.

Buna karşın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bu kalemlere bağlı alacaklar sürecin dışında bırakıldı. Kolaylıktan faydalanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ilgili kurumlara başvurularını iletmesi gerekiyor. İlk ödeme döneminin Eylül 2026 içerisinde başlaması öngörülürken, hali hazırda farklı bir taksitlendirmesi devam eden mükellefler de bu yeni sistemin getirdiği avantajlara geçiş yapabilecek.