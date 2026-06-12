Dünya genelinde milyonlarca yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü değerli metal, küresel piyasalardan gelen son sinyallerle sert bir dalgalanma sürecine girdi. İsviçre merkezli uluslararası yatırım bankası UBS, küresel piyasalarda taşları yerinden oynatacak bir adım atarak altın fiyatlarına yönelik öngörülerini resmi olarak revize ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden gelen kuvvetli verilerin yanı sıra, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarındaki olası değişiklikler bu kararın arkasındaki temel itici güç oldu. Finans devinin analistleri, ekonomik tablonun beklenenden daha dirençli çıkması sebebiyle ons başına düşen fiyat tahminlerinde yüzlerce dolarlık ciddi bir geri çekilmeye gitti.

ABD EKONOMİSİNDEN GELEN VERİLER DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yayımlanan son analiz raporunda, faiz indirimlerine dair beklentilerin ötelenmesi en büyük gerekçe olarak öne çıkıyor. ABD’de enflasyon ve istihdam verilerinin güçlü kalmaya devam etmesi, merkez bankasının sıkı para politikasını tahmin edilenden daha uzun bir süre sürdürebileceği ihtimalini doğurdu. Bu durum, tahvil getirilerinin yükselmesine ve dolar endeksinin uluslararası arenada güç kazanmasına yol açarak değerli metalin üzerindeki satış baskısını artırdı.

KISA VADEDE 3 BİN 850 DOLAR SEVİYESİ GÜNDEMDE

Yatırımcıların yakın takibe aldığı İsviçreli bankanın uzmanları, yakın vadeli projeksiyonlarında ons altının 3 bin 850 dolar ile 4 bin dolar bandına kadar çekilebileceğine işaret etti. Faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde nakit getirisi olmayan yatırım araçlarına olan ilginin azaldığı gerçeği, altın piyasasındaki bu durgunluğun ana sebebi olarak değerlendiriliyor. Analistler, bu süreçte vatandaşların piyasadaki ani hareketlere ve fiyat dalgalanmalarına karşı temkinli olması gerektiğinin altını çiziyor.

UZUN VADELİ BEKLENTİLERDE UMUT VAR

Kısa vadeli tablonun yarattığı karamsarlığa rağmen, bankanın bir yıllık uzun vadeli projeksiyonlarında olumlu hava geçerliliğini koruyor. Gelecek dönemde Fed’in eninde sonunda faiz indirim sürecine girecek olması, doların küresel ölçekte zayıflama eğilimi göstermesi ve dünya genelindeki merkez bankalarının fiziki altın alımlarına hız kesmeden devam etmesi, fiyatların gelecekte yeniden yükseliş trendine girmesini sağlayacak en önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Küresel ekonomideki bu büyük satrançta gözler artık tamamen ABD verilerine çevrilmiş durumda.