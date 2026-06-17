Cumhurbaşkanlığı tarafından mülki idare amirlerine yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Malatya genelinde taşra idaresini doğrudan etkileyen bu kararname ile kentteki birçok ilçenin kaymakamı ve valilik bünyesindeki vali yardımcıları değişti. Toplamda 23 mülki idare amirinin hareketliliğine sahne olan atamalar, Malatya'nın yerel yönetim kadrosunda yeni bir dönemi başlattı.

HANGİ İLÇE KAYMAKAMLARI DEĞİŞTİ?

Yayımlanan kararnameye göre, kentin en büyük ilçelerinden Battalgazi başta olmak üzere Akçadağ, Darende, Pütürge, Doğanyol, Kuluncak, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde görev değişimi gerçekleştirildi. İlçelerde görev yapan 8 kaymakam Türkiye’nin farklı bölgelerine atanırken, yerlerine yine farklı il ve ilçelerden tecrübeli mülki idare amirleri getirildi.

İl idaresinde ise valilik birimlerinde kritik görevler üstlenen 4 vali yardımcısı yeni görev yerlerine uğurlanırken, yerlerine 3 yeni vali yardımcısı atandı. Ataması yapılan amirlerin önümüzdeki günlerde tebligat sürecini tamamlayarak yeni görev yerlerinde mesaiye başlamaları bekleniyor.

MALATYA'DAN GİDENLER LİSTESİ

Malatya'dan Ayrılan Kaymakamlar:

Erkan Savar: Malatya - Battalgazi Kaymakamı iken Şanlıurfa - Haliliye Kaymakamlığına atandı.

Şeref Gülyer: Malatya - Darende Kaymakamı iken Çanakkale - Yenice Kaymakamlığına atandı.

Adem Topaca: Malatya - Akçadağ Kaymakamı iken Afyonkarahisar - Emirdağ Kaymakamlığına atandı.

Ayşe Karaca Nas: Malatya - Doğanyol Kaymakamı iken Artvin - Kemalpaşa Kaymakamlığına atandı.

Ahmet Yeşilyurt: Malatya - Kuluncak Kaymakamı iken Sivas Vali Yardımcılığına atandı.

Osman Kurt: Malatya - Yazıhan Kaymakamı iken Ağrı Vali Yardımcılığına atandı.

Seher Söyler Çatar: Malatya - Arguvan Kaymakamı iken Batman Vali Yardımcılığına atandı.

Tunahan Nas: Malatya - Pütürge Kaymakamı iken Artvin Vali Yardımcılığına atandı.

Malatya'dan Ayrılan Vali Yardımcıları:

Sedat Özdemir: Malatya Vali Yardımcısı iken Diyarbakır - Kayapınar Kaymakamlığına atandı.

Ahmet Korkmaz: Malatya Vali Yardımcısı iken Rize - Ardeşen Kaymakamlığına atandı.

Bilal Basri: Malatya Vali Yardımcısı iken Eskişehir - Çifteler Kaymakamlığına atandı.

Ali Açıkgöz: Malatya Vali Yardımcısı iken Kütahya Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne atandı.

MALATYA'YA GELENLER LİSTESİ

Malatya'ya Yeni Atanan Kaymakamlar:

Ömer Tuğrul Kundakçı: Mardin - Mazıdağı Kaymakamı iken Malatya - Battalgazi Kaymakamlığına atandı.

Ömer Sirkeci: Erzincan - İliç Kaymakamı iken Malatya - Darende Kaymakamlığına atandı.

Oğuzhan Öztürk: Rize - Derepazarı Kaymakamı iken Malatya - Pütürge Kaymakamlığına atandı.

Gizem Bayguş: Kırklareli - Demirköy Kaymakamı iken Malatya - Kuluncak Kaymakamlığına atandı.

Salih Ağar: Kayseri - Pınarbaşı Kaymakamı iken Malatya - Arguvan Kaymakamlığına atandı.

Abdullah Emre Özefe: Aydın - Buharkent Kaymakamı iken Malatya - Yazıhan Kaymakamlığına atandı.

Serhat Bağcı: Kütahya - Domaniç Kaymakamı iken Malatya - Doğanyol Kaymakamlığına atandı.

Muhammed Fazıl Tüzel: Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı iken Malatya - Akçadağ Kaymakamlığına atandı.

Malatya'ya Yeni Atanan Vali Yardımcıları:

Şeyma Polat Balak: Aksaray - Gülağaç Kaymakamı iken Malatya Vali Yardımcılığına atandı.

Emre Urhan: Çankırı - Şabanözü Kaymakamı iken Malatya Vali Yardımcılığına atandı.

Furkan Alpay: Düzce - Çilimli Kaymakamı iken Malatya Vali Yardımcılığına atandı.