Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla doğaya dönüş tam gaz başladı. Ancak bu keyifli anlar, küçük ama ölümcül bir tehlike olan keneler yüzünden kısa sürede kabusa dönüşebiliyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Lyme hastalığı, tularemi ve kene kaynaklı beyin iltihabı gibi hayati risk taşıyan enfeksiyonlara yol açan keneler, şu sıralar gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İnsanlar internet üzerinde sıklıkla "kene nerelerde bulunur", "kene ısırığı kaç günde belli olur" ve "kene yapışan kişi ilk olarak ne yapmalı" gibi sorgularla uzmanların hayati uyarılarına ulaşmaya çalışıyor.

KENE VAKALARI EN ÇOK HANGİ AYLARDA VE HANGİ İLLERDE GÖRÜLÜYOR?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Yıldız'ın değerlendirmelerine göre, kene vakaları özellikle nisan ve ekim ayları arasındaki dönemde zirve yapıyor. Bu aylarda doğaya çıkanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Türkiye genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı taşıyan ölümcül keneler en çok belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Uzmanlar; Tokat, Çorum, Amasya, Sivas, Yozgat, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yaşayan veya bu illeri ziyaret edecek vatandaşları çok daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

KENELER VÜCUTTA EN ÇOK NERELERE TUTUNUR?

Piknik dönüşü, tarla işleri veya doğa yürüyüşleri sonrası vücut kontrolü yapmak büyük önem taşıyor. Keneler vücutta genellikle nemli, ince derili ve gizli bölgeleri tercih ediyor. Vücuda giren bir kene ilk olarak koltuk altı, kulak arkası, kasık bölgesi, diz kapağı arkası, göbek çevresi ve saç dipleri gibi alanlara yerleşiyor. Bu nedenle dışarıdan eve döndüğünüzde kıyafetlerinizi çıkarıp özellikle bu bölgeleri detaylıca kontrol etmeniz hayati bir adım sayılıyor.

KENE ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR VE KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

Kene vücuda ilk tutunduğunda genellikle hiçbir acı veya ağrı hissettirmez. Asıl tehlike de bu sessiz ilerleyişle başlıyor. Uzmanlar, kene ısırığının ardından geçen 10 ila 14 günlük sürenin çok kritik olduğunu vurguluyor. Bu süre içinde aniden başlayan yüksek ateş, şiddetli titreme, dayanılmaz baş, kas ve eklem ağrıları kesinlikle ihmal edilmemesi gereken sinyallerin başında geliyor. Ayrıca yoğun halsizlik, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı da ciddi enfeksiyon belirtileri arasında yer alıyor. İlerleyen ağır vakalarda ise vücutta döküntüler, morluklar, burun ve diş eti kanamaları ortaya çıkabiliyor.

KENE YAPIŞINCA NE YAPILMALI, KENEYE ÇIPLAK ELLE DOKUNULUR MU?

Vatandaşların kene vakalarında en sık düştüğü hataların başında keneyi evde kendi imkanlarıyla koparmaya çalışmak geliyor. Eğer vücudunuzda bir kene görürseniz sakın çıplak elle tutmayın, sıkmayın veya ezmeyin. Koparılan kenenin parçaları deri altında kalarak zehir salgılamaya devam edebiliyor. En doğru ve güvenli hareket, hiçbir müdahalede bulunmadan ve vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmektir. Kenenin uzman sağlık personeli tarafından, uygun tıbbi aletlerle çıkarılması ölümcül sonuçların önüne geçiyor.