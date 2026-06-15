Malatya’da ve tüm Türkiye'de sağlık harcamalarına bütçe ayıran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren çok önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 32 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

Özellikle sağlık hizmetlerine ve ilaç tedarikine olan hassasiyetin üst düzeyde olduğu Malatya’da, bu karar hasta ve hasta yakınlarına adeta can suyu oldu. Ankara’dan gelen bu müjdeli haber, Türkiye genelindeki tüm sağlık birimleriyle eş zamanlı olarak Malatya merkez ve ilçelerindeki tüm anlaşmalı eczanelerde de yürürlüğe girdi.

21'İ YERLİ ÜRETİM İLAÇTA DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Bakan Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlıkta yerli ve milli kapasitenin altını çizdi. Geri ödeme listesine alınan 32 ilacın 21 tanesinin Türkiye'de üretildiğini belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandığı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

İŞTE LİSTEDE ÖNE ÇIKAN O KRİTİK İLAÇ GRUPLARI

Bakanlık tarafından paylaşılan resmi verilere göre, geri ödeme kapsamına alınan toplam 32 ilaç içerisinde, yüksek maliyetleri nedeniyle hastaların bütçesini en çok zorlayan ve özellikle öne çıkarılan hayati ilaç grupları şunlar oldu:

1 adet kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç ,

kanser tedavisinde kullanılan , 3 adet kanama tedavisinde kullanılan ilaç,

kanama tedavisinde kullanılan ilaç, 3 adet diyabet (şeker) tedavisinde kullanılan ilaç,

diyabet (şeker) tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet KOAH tedavisinde kullanılan ilaç.

Toplam 32 ilaçtan oluşan yeni listenin geri kalan kısmı ise çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer formüllerden oluşuyor.

MALATYA VE TÜM TÜRKİYE’DEKİ ECZANELERDE SİSTEMLER GÜNCELLENDİ

Kararın ardından SGK’nın Medula eczane sistemi hızla güncellendi. Malatya genelinde hizmet veren yüzlerce eczane de dahil olmak üzere, 81 ildeki tüm anlaşmalı eczaneler yeni listeyi sistemlerine entegre etti.

Bugünden itibaren hastanelerden yazılacak reçetelerle eczanelere başvuran vatandaşlar, geri ödeme listesine alınan bu ilaçlara muayene katılım payı dışında ek bir ücret ödemeden, SGK güvencesiyle erişebilecekler. Kanser, kalp, solunum ve enfeksiyon gibi kritik tedavi süreçlerinde kullanılan ilaçların listede yer alması, özellikle dar gelirli ve kronik hastalığı olan vatandaşların omuzlarındaki büyük mali yükü hafifletmiş oldu. Yerli üretim ağırlıklı bu hamleyle birlikte, önümüzdeki süreçte ülke genelinde ilaç tedarikinde yaşanabilecek olası lojistik aksamaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.