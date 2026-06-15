Türkiye’yi sarsan acı haber sabah saatlerinde geldi. Ekranların tanınan ve sevilen simalarından olan başarılı oyuncu Ece İrtem, bugün evinde cansız bedenine ulaşılmasıyla hayata gözlerini yumdu. Henüz dün 35. yaş gününü kutlayan ve doğum gününe özel sosyal medya paylaşımlarında bulunan İrtem’in ani vefatı, sanat dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Genç oyuncunun ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ECE İRTEM KİMDİR?

Sanat dünyasını derinden yaralayan vefat haberinin ardından, genç oyuncunun başarılı kariyeri ve hayat hikayesi yeniden gündeme geldi.

Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Müziğe ve sanata olan yeteneğiyle dikkat çeken İrtem, yükseköğrenimini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı Bölümü’nde başarıyla tamamladı. Eğitiminin ardından rotasını oyunculuğa çeviren yetenekli isim, kameralarla ilk kez 2014 yılında "Kaçak Gelinler" dizisiyle tanıştı.

Kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken İrtem; "O Hayat Benim", "Şeref Meselesi" ve "Kertenkele Yeniden Doğuş" gibi dönemin dikkat çeken projelerinde boy gösterdi. 2017 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Yeni Gelin" dizisinde hayat verdiği "Afet" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı ve büyük bir sempati kazandı. Başarılı grafik çizgisini sürdüren İrtem, 2019’da "Payitaht Abdülhamid" dizisinin kadrosuna "Robina" karakteriyle dahil oldu.

2020 yılında "Bay Yanlış" dizisinde "Gizem Sezer", 2021 yılında ise ekranların sevilen yapımı "Mahkum" dizisinde "Ferda" karakterine hayat vererek oyunculuk gücünü kanıtladı. Son yıllarda ise "Yasak Elma", "Aile" ve son olarak fenomen dizi "Kızılcık Şerbeti"nde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle televizyon ekranlarında yer almaya devam ediyordu.

Doğum gününün hemen ertesi gününde gelen bu zamansız ölüm, İrtem'in sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir yasa boğdu. Sosyal medyada dün paylaştığı doğum günü karelerinin altına binlerce taziye ve üzüntü mesajı yağarken, genç oyuncunun ani vefatına ilişkin resmi makamlardan gelecek net açıklamalar bekleniyor. Ece İrtem’in kalp krizi geçirdiği de ifade ediliyor.