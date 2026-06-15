Malatya güne filmleri aratmayacak bir kahramanlık hikayesiyle başladı. Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan otobüs şoförü Cemil Kozan, direksiyon başındayken gösterdiği refleksle bir vatandaşın hayata tutunmasını sağladı.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında 2B Bostanbaşı hattında meydana geldi. Otobüsün içinde seyahat eden bir yolcu, aniden geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle yere yığıldı. Araçta bir anda panik havası eserken, durumu fark eden şoför Cemil Kozan soğukkanlılığını bir an olsun kaybetmedi.

GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİP HASTANEYE SON GAZ SÜRDÜ

Durumun ciddiyetini anlayan deneyimli şoför, ambulans bekleyerek zaman kaybetmek yerine ezber bozdu. Hemen direksiyonu kırarak otobüsün güzergahını değiştiren Kozan, adeta zamanla yarışarak aracı en yakın sağlık kuruluşu olan Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne sürdü.

O anlar takdir topladı: Otobüsü doğrudan hastanenin acil servisinin önüne yanaştıran şoför, bilinci kapanan yolcuyu sağlık ekiplerine sağ salim teslim etti. Hastanede hemen tedavi altına alınan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SADECE ULAŞIM DEĞİL, İNSAN HAYATI"

Otobüsteki diğer yolcular, şoför Cemil Kozan’ın bu hızlı ve hayat kurtaran müdahalesini ayakta alkışladı. Yolcular,

"Eğer şoförümüz bu kadar soğukkanlı ve hızlı olmasaydı, çok daha kötü bir sonuçla karşılaşabilirdik. Gerçek bir kahramanlık örneği sergiledi"

diyerek teşekkürlerini iletti.

Bu örnek davranış, toplu taşıma hizmetinin sadece bir ulaşım işi değil, aynı zamanda doğrudan insan hayatına dokunan kutsal bir kamu görevi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Malatya şimdi bu örnek şoförü konuşuyor.