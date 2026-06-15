Dünya bilim tarihine yön veren, sibernetik ve robotik alanındaki çığır açan buluşlarıyla yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan El Cezeri'nin hayat hikayesi, iddialı bir dizi projesiyle gün yüzüne çıkıyor. TRT çatısı altında faaliyet gösteren ve özgün yapımlarıyla dikkat çeken dijital platform Tabii, geçmişin dehasını ekranlara taşıyacak olan yeni projesi için set çalışmalarını resmen başlattı. Tarihi dokuyu ve bilimsel gerçekliği bir araya getiren yapım, izleyicileri asırlar öncesinin büyüleyici atmosferine götürmeye hazırlanıyor. Dönemin ruhunu yansıtacak detaylarla donatılan ve alanında uzman isimlerin yer aldığı dizinin çekim süreci büyük bir titizlikle yürütülüyor. Tarihin tozlu sayfalarında kalmış benzersiz mekanik sistemleri görsel bir zenginlikle sunacak olan bu prodüksiyon, bilimsel mirası sadece bir biyografi olarak değil, aynı zamanda aksiyon dolu bir serüven olarak anlatacak.

DEV PROJENİN ARKASINDAKİ GÜÇLÜ İSİMLER

Tarihi ve dönem dizilerindeki tecrübesiyle bilinen Bozdağ Film imzası taşıyan yapımın yönetmen koltuğunda usta isim Kamil Aydın oturuyor. İzleyiciyi o dönemin derinliklerine çekecek olan olay örgüsü ise İhsan Yıldırım, Aziz Er, Elif Çakmak ve İdil Ceren Yılmaz'ın kaleminden çıkıyor. 'Çılgın Mucit El Cezeri' ismiyle izleyici karşısına çıkacak olan proje, ünlü bilim insanının icat ettiği otomatik makineleri, karmaşık su saatlerini ve robotik mekanizmaları başarılı bir kurgu eşliğinde aktaracak. İlk etapta on bölüm olarak tasarlanan birinci sezon, izleyicilere geniş kapsamlı bir tarihi bilgi birikimi sunmanın yanı sıra sürükleyici bir televizyon deneyimi vadediyor.

KADRODA DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR YER ALIYOR

Yapımın merak uyandıran oyuncu kadrosu da tamamen şekillendi. Tarihe adını altın harflerle yazdıran büyük mucit El Cezeri karakterine genç ve yetenekli oyuncu Çınar Yener hayat veriyor. Dizinin senaryosu, icatların gelişim sürecinin yanı sıra karakterin aile bağlarına da geniş bir yer ayırıyor. Bu kapsamda, ünlü dâhinin annesi Gülsüm rolünde başarılı oyuncu Toprak Sağlam kamera karşısına geçerken, babası Rezzaz karakterini ekranların sevilen yüzü Toygan Avanoğlu canlandırıyor. Ekipteki zenginlik sadece başrollerle sınırlı kalmıyor. Projenin derinlikli dünyasını güçlendiren isimler arasında Dilek Çelebi, Salih Bayraktar, Nurettin Sönmez, Berat Efe Parlar, Zeynep Bostancı, Ela Şafak ve Damla Çolak gibi hem tecrübeli hem de dinamik oyuncular bulunuyor.

BİLİMSEL MİRAS GÖRSEL BİR ŞÖLENLE EKRANLARA TAŞINIYOR

Kamera arkasındaki yoğun mesaisi devam eden dizi, bilim tarihini geleneksel ve tekdüze anlatımların dışına çıkararak toplumun her kesiminin ilgisini çekecek akıcı bir formatta sunmayı amaçlıyor. Özellikle genç kuşakların ilham alması beklenen proje, dönemin kısıtlı imkanları içinde doğan büyük icatların ortaya çıkış sürecini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serecek. Hazırlanan özel dekorlar ve döneme uygun kostümlerle desteklenen çekimlerin tamamlanmasının ardından post-prodüksiyon aşamasına geçilecek. Set süreci bittikten sonra, merakla beklenen bu büyük yapımın yıl içerisinde izleyicinin beğenisine sunulması hedefleniyor.