Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Öğüt’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Gündoğdu’nun taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Battalgazi.

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Sarıgül’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Ambarcık Mahallesi, Yazıhan / Malatya Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Arslan’ın taziye adresi: Ambarcık Mahallesi, Yazıhan.

99 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi, Battalgazi / Malatya Mezarlığı’na defnedilen Elif Sezer’in taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi.