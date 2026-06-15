Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde geniş kapsamlı bir altyapı yenileme hareketi başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Beydağı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Başıbüyük ve üye muhtarlarla Fırat Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Er, şehir genelinde toplamda 35 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Deprem sonrası planlama ve imar çalışmalarına değinen Sami Er, TOKİ ve Emlak Konut bünyesindeki geçmiş tecrübeleri ile yerel yönetim dinamiklerini birleştirerek valilikle koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Şehri sadece üst yapısıyla değil, altyapısıyla da dirençli hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Er, projelerin detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Hem kırsalda hem de merkez mahallelerimizde çalışmalarımız var. Altyapıyı tamamen yeniliyoruz; asbestli boruların tamamı değiştiriliyor. Kanalizasyon, arıtma, yağmur suları ve yer altı sularının deşarjı ile ilgili teknik süreçler yürütülüyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları da eş zamanlı olarak yeniden inşa ediyoruz.”

Toplantının son bölümünde muhtarların mahallelerine yönelik taleplerini not alan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilgili daire başkanlıkları ve genel müdürlüklerle anlık görüşmeler gerçekleştirerek iletilen ihtiyaçların çözümü için teknik ekiplere talimat verdi.