Depremin yaralarını sarmaya çalışan Malatya’da, hayatın yükünü omuzlayan sokak satıcıları sadece ticaret yapmıyor, adeta birer sosyal yardımlaşma elçisi gibi çalışıyor. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Akpınar Meydanı’nda 6 yıldır saat, çakmak, tesbih, kolye ve künye satarak geçimini sağlayan Hakan Yapar, tezgahına uğrayan ihtiyaç sahipleriyle kurduğu bağla gönülleri fethetti.

"ELİNE PARA SIKIŞTIRMAK ABES GİDER, MALINI DEĞERİNDEN FAZLAYA ALIYORUM"

Tezgahının sadece bir satış noktası değil, aynı zamanda zor durumda kalanların kapısını çaldığı bir dayanışma köprüsü olduğunu belirten Hakan Yapar,

"Bu tezgah Akpınar Meydanı'nda 6 senedir açık. Buraya yardıma muhtaç olanlar geliyor. Bazen ellerindeki saat, tesbih gibi eşyaları satmak istiyorlar. Şimdi zor durumdaki bir kadının ya da erkeğin eline kalkıp da doğrudan 100 lira, 200 lira para sıkıştırdığın zaman bu durum abes kaçar, gururları incinebilir. Biz de formülünü şöyle bulduk: Getirdikleri malı değerinden daha fazla bir paraya satın alıyoruz. Böylece hem o insan ihtiyacını görüyor hem de gururu kırılmamış oluyor"

ifadelerine yer verdi.

"BURASI DEPREMDEN ÇIKAN BİR BÖLGE, DAYANIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Malatya’nın asrın felaketinden derinden etkilendiğini hatırlatan seyyar satıcı Yapar, bölgedeki vatandaşların ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini vurguladı. Tezgahındaki ürün yelpazesine de değinen Yapar,

"Zaten burası depremden çıkan bir bölge, birbirimize destek olmalıyız. Tezgahımızdaki bu tesbihler orijinal pahalı ürünler değil; normal toz kehribar var, doğal taş var. Yani her bütçeye uygun karışık ürünler satıyoruz"

diyerek sözlerini noktaladı.