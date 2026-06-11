Malatya'da faaliyet gösteren İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, yılda ortalama 200 kemik iliği nakliyle Türkiye'nin en fazla nakil gerçekleştiren merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Merkezde uygulanan otolog kök hücre nakli yöntemi, özellikle multiple myeloma ve bazı kan kanseri türlerinde hastalığın yeniden ortaya çıkma riskini azaltmak amacıyla kullanılıyor.

OTOLOG NAKİL NEDİR?

Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, otolog naklin hastanın kendi kök hücrelerinin kullanıldığı bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti. Erkurt, süreçte öncelikle hastadan kök hücrelerin toplandığını, ardından yüksek doz kemoterapi uygulandığını ve son aşamada saklanan kök hücrelerin yeniden hastaya verildiğini ifade etti.

İKİ SAATLİK İŞLEMLE YAPILIYOR

Geçmişte kök hücre toplama işlemlerinin ameliyathane ortamında ve genel anestezi altında gerçekleştirildiğini hatırlatan Erkurt, modern aferez cihazları sayesinde artık kök hücrelerin kol damarlarından yaklaşık iki saatlik bir işlemle toplanabildiğini söyledi. Böylece hastaların leğen kemiğinden çok sayıda iğneyle kemik iliği alınmasına gerek kalmadığını vurguladı.

YURT DIŞINDAN HASTALAR DA GELİYOR

Merkezde yalnızca otolog nakiller değil, tam uyumlu kardeş vericiden yapılan allojenik nakiller, TÜRKÖK aracılığıyla bulunan vericilerden gerçekleştirilen nakiller ve kısmi uyumlu donörlerden yapılan haploidentik nakiller de başarıyla uygulanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların yanı sıra yurt dışından gelen hastalar da merkezde tedavi görüyor.

Uzmanlara göre otolog kök hücre nakli, yoğun kemoterapi sonrası kemik iliğinin yeniden yapılanmasını sağlayarak hastalığın kontrol altında tutulmasına katkı sunuyor. Malatya'daki merkezde başarıyla uygulanan bu yöntem, modern teknolojinin desteğiyle hem tedavi başarısını artırıyor hem de hastalara daha konforlu bir iyileşme süreci sağlıyor.